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Andreea Marin, imagini rare cu mama ei pe care a pierdut-o când avea doar nouă ani. Mesajul copleșitor pe care l-a transmis

Andreea Marin a postat pe rețelele de socializare imagini rare din copilărie, în care apare și mama sa, care s-a stins din viață la doar 36 de ani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 31 August 2026, 10:33 | Actualizat Luni, 31 August 2026, 11:09
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Andreea Marin, imagini rare cu mama ei pe care a pierdut-o când avea doar nouă ani. Mesajul copleșitor pe care l-a transmis | Captură Instagram/Hepta
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Andreea Marin a precizat că un prieten i-a făcut o surpriză și i-a editat câteva fotografii vechi. După ce imaginile au primit culoare, rezultatul a emoționat-o profund pe vedetă. Două dintre poze o surprind pe Andreea Marin când era doar o fetiță, cu ochii mari și părul scurt, în timp ce următoarele au o încărcătură aparte, deoarece îi arată pe părinții ei.

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Andreea Marin, imagini emoționante din copilărie: „Asemănarea cu mama mă impresionează de fiecare dată”

Câteva fotografii readuse la viață au trezit amintiri puternice pentru Andreea Marin. Vedeta a postat pe contul personal de Instagram imagini din copilărie, inclusiv una în care apare la malul mării, alături de mama sa, Violeta, pe care a pierdut-o când avea doar nouă ani.

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Andreea Marin a mărturisit că o emoție puternică a încercat-o când a privit aceste fotografii acum, ajunsă la vârsta maturității. Vedeta a fost copleșită de gândul că a ajuns să fie mai în vârstă decât a avut vreodată șansa mama ei, care a murit la doar 36 de ani.

De asemenea, ea a ținut să precizeze că a rămas impresionată de cât de bine seamănă cu cea care i-a dat viață atunci când este nemachiată.

„Un prieten cu o pasiune nouă - colorizarea fotografiilor alb-negru de odinioară - mi-a făcut această surpriză: a dat o altă viață prin culoare acestor imagini din copilăria mea. O emoție specială mi-a încercat inima, de parcă am retrăit clipele, de parcă ar fi fost ieri, de parcă sufletul meu de copil e tot acolo, la locul lui, îl simt, încă, și az... Asemănarea cu mama atunci când nu sunt machiată mă impresionează de fiecare dată și mai ales faptul că eu sunt mai vârstnică azi decât a fost ea vreodată, mama a devenit înger la vârsta de 36 de ani...”, a scris Andreea Marin, în dreptul fotografiilor postate în mediul online.

Andreea Marin și-a pierdut mama când avea doar nouă ani

Violeta, mama Andreei Marin, a murit la 36 de ani, în urma unui accident rutier. Vedeta avea doar nouă ani, iar sora ei era și mai mică, potrivit digifm.ro.

Andreea Marin a fost martoră la evenimentul tragic, mama ei stingându-se chiar în brațele sale, în drum spre spital. Accidentul care i-a marcat copilăria pentru totdeauna s-a petrecut în timp ce familia se întorcea de la mare.

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Legătura cu mama ei nu s-a păstrat doar prin amintiri și fotografii, ci și prin nume. Andreea Marin poartă, la rândul ei, prenumele Violeta, iar, atunci când a devenit mamă, vedeta a ales același nume și pentru fiica ei, Ana Violeta.

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Mai multe fotografii

„Violeta e numele mamei, l-am moștenit. Pe mine mă cheamă Andreea Violeta. L-am dăruit mai departe fiicei mele”, dezvăluia Andreea Marin, citată de sursa menționată mai sus.

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