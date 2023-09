Andreea Raicu, detaliul mai puțin știut. Cine e fata pe care a luat-o în grijă și care a făcut-o să trăiască sentimentul de mamă

Deși puțini știu acest detaliu din trecutul său, fosta prezentatoare de televiziune, în vârstă de 46 de ani, a luat în grija sa o fetiță, pe nume Maria, pe când aceasta avea doar cinci ani și se afla într-un centru de plasament. Ce s-a întâmplat între timp!

Andreea Raicu este una dintre cele mai îndrăgite și longevive vedete de la noi din țară. Aparițiile sale pe micile ecrane au fost întotdeauna o încântare pentru publicul din România. Deși puțini știu acest detaliu despre ea, Andreea Raicu povestea, în anul 2019, pe blogul personal, că deși nu are un copil, micuța Maria a făcut-o să simtă ce înseamnă să fii mamă. Iată ce a dezvăluit despre această legătură!

Detaliul mai puțin știut din trecutul Andreei Raicu

Andreea Raicu povestea, în anul 2019, pe blogul personal, cum, din dorința de a face o faptă bună și de a ajuta un suflet nevinovat, a mers într-un centru de plasament din Capitală în urmă cu 15 ani. Acolo a remarcat o fetiță de doar cinci anișori, pe nume Maria, față de care a simțit o conexiune instantă.

„Pentru că am observat că una dintre fetițe era destul de timidă, m-am dus să vorbesc cu ea. S-a lipit de mine și nu a vrut să îmi mai dea drumul, așa că am ținut-o în brațe până în momentul plecării. Au alergat după noi la poartă, nu voiau să ne mai lase să plecăm.”, povestea Andreea Raicu, în anul 2019, pe blogul personal.

Andreea Raicu susține că Maria a ajuns să facă parte din familia sa

Pentru că avea să rămână în centrul de plasament în acel Crăciun, Maria a întrebat-o pe Andreea Raicu dacă poate petrece sărbătorile de iarnă cu ea. Vedeta de televiziune a acceptat.

„În seara de Ajun, mă aștepta la ușa centrului, fiind ferm convinsă că nu voi reveni, iar când m-a văzut, nu îi venea să creadă. Am crezut că leșina de bucurie, acea bucurie cu adevărat autentică a unui copil de cinci ani, care m-a făcut să mă simt incredibil.”, a mai scris Andreea Raicu.

După cele două săptămâni petrecute împreună, despărțirea a fost una extrem de dureroasă de ambele părți. Cele două și-au promis că se vor revedea oricând își găseau puțin timp liber. Astfel, timp de opt ani, Andreea Raicu și Maria au fost nedespărțite, iar vedeta s-a asigurat că fetiței nu-i lipsește nimic.

„Maria deja făcea parte din familie, era pe lista de cadouri de peste tot, în fiecare loc în care mergeam. Era incredibil cum se transforma, fiecare an petrecut împreună în altă lume decât cea a centrului în care trăia îi dădea mai multă încredere în ea. Fetița cea mică și timidă avea curajul să fie altfel. Opt ani am fost nedespărțite, ani în care am trăit atât de multe lucruri, experiențe, vacanțe, călătorii care au creat o legătura incredibilă.”, a mai scris fosta prezentatoare de televiziune pe blogul personal.

Andreea Raicu a dezvăluit că Maria a devenit mamă între timp

Andreea Raicu a mai dezvăluit că viața a avut alte planuri pentru ele. Micuța Maria a decis să părăsească centrul de plasament Macrina și să meargă la Constanța, împreună cu mama ei. Vedeta de televiziune a mai dezvăluit că, între timp, Maria a adus pe lume o fetiță.

„În timp, am aflat că a adus pe lume o fetiță și că locuiește în Constanta. Anul trecut, Crăciunul ne-a făcut un cadou minunat și ne-a adus din nou împreună. Ne-am scris, ne-am auzit la telefon, am împărțit poze și multe amintiri. Mi s-a făcut atât de dor de ea încât pe 30 decembrie am plecat la Constanța să o văd, dupa șase ani. A fost atât de frumos. Legătura era acolo, nu se pierduse deloc. Micuța Maria crescuse, dar în brațele mele era la fel de mică. Mă așteptase ca în seara de Ajun în care o luasem prima dată de la centru, la fel de bucuroasă și emoționată. Am râs, am povestit și ne-am adus aminte de atât de multe lucruri. Am promis că nu vom mai pierde legătura și că ne vom vedea mai des.”, a scris pe final Andreea Raicu, potrivit artiolului postat pe blogul personal.

