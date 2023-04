Andreea Raicu a dezvăluit de ce nu s-a căsătorit până acum. Ce a răspuns la întrebarea pe care multă lume i-a adresat-o

Andreea Raicu este o femeie care se bucură de un real succes pe plan profesional, fiind extrem de dedicată proiectelor în care este implicată. Vedeta muncește cu dăruire pentru visurile sale, însă fără să își neglijeze liniștea interioară, pe care și-a căutat-o multă vreme.

Cu toate acestea, când vine vorba despre viața sentimentală, Andreea Raicu este destul de discretă, motiv pentru care mulți s-au întrebat de ce nu a ajuns încă în fața altarului. Iată ce declarații a făcut chiar ea pe blogul său!

Andreea Raicu spune că a ales să se pună pe ea pe primul loc

Andreea Raicu a povesit, pe blogul ei, despre un subiect mai sensibil. Ea a dezvăluit că, pentru prima oară după mai mult timp, a ajuns să se simtă împlinită sufletește și asta se datorează luptei pe care a dus-o cu proprii demoni și din care a ieșit învingătoare:

„Am o viață frumoasă pentru care am muncit enorm, și nu mă refer aici doar la business. Cred că e prima dată în viața mea când mă simt cu totul echilibrată, liniștită, împăcată, liberă și mă bucur de cine sunt și de ceea ce trăiesc, cu toate momentele bune sau mai puțin bune inerente în viață.”, a scris Andreea Raicu pe blogul ei.

Frumoasa șatenă a dat de înțeles că, în trecut, a întâlnit diverși bărbați în preajma cărora a fost nevoită să joace rolul unui salvator sau chiar al unui terapeut, statut pe care l-a experimentat multă vreme până să ajungă să își dea seama că nu asta caută în omul de lângă ea:

„Ce m-ar face să îmi schimb alegerea? Un om care să aducă un plus de valoare vieții mele, să o facă mai frumoasă decât este deja. ATENȚIE: nu să o facă frumoasă sau să îmi aducă fericirea pe care eu nu mi-o pot da. Un partener, nu un copil pe care trebuie să îl îngrijesc, să îl salvez, să îl fac bine. Mi-a luat mult timp, dar am învățat să nu mă mai pun în pozițiile salvatoare, terapeută, asistentă sau mămică veșnic <<all accepting>>, pe care le-am exersat ani la rând.”, a mai dezvăluit vedeta.

Andreea Raicu susține că a învățat din propriile greșeli, iar, acum, vrea o relație din dorință

Antreprenoarea nu respinge ideea unei relații, însă pentru ea este important ca acel parteneriat să apară din dorință și nu dintr-un gol interior.

Andreea Raicu a mai adăugat că, de multe ori, a fost împreună cu bărbați nepotriviți, în preajma cărora s-a pierdut pe ea, lucru pe care nu dorește să îl mai repete:

„Sper să nu fiu înțeleasă greșit, îmi doresc o relație, îmi doresc un partener, dar nu mai sunt dispusă să mă pierd pe mine ca să nu îl pierd pe celălalt, mai ales acum, când m-am regăsit. Vreau o relație din dorință și nu din nevoie sau gol interior. (...) Mulți ani am rămas alături de bărbați nepotriviți, bărbați pe care i-am ales din nevoie sau gol, nu din dorință (atunci nu știam de această diferență importantă), ci din rănile sufletului meu și din multe frici pe care le simțeam.”, a mai dezvăluit Andreea Raicu pe blogul său.

