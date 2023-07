Andreea Raicu și-a pozat bustul generos într-un sutien mulat pe forme. Cât de sexy a apărut aceasta și cum a încins atmosfera

Andreea Raicu a luat prin surprindere pe toată lumea cu apariția ei de la piscină, cu un sutien care i-a pus în valoare bustul generos pe care îl deține.

Fosta prezentatoare tv a atras toate privirile cu apariția de pe Instagram, la care nu se așteptau foarte multe persoane să o vadă. Aceasta a arătat impecabil și fanii au observat acest aspect și i-au scris mai multe mesaje prin care au lăudat-o pentru apariție.

Andreea Raicu, apariția senzuală de pe Instagram. Cât de bine arată și cum a apărut pe internet

Andreea Raicu a surprins pe toată lumea cu o apariție senzuală, la plajă, într-un costum de baie care i-a pus în valoare atuurile fizice pe care le deține. A purtat un costum de baie care i-a venit perfect pe trup, iar fanii ei au remarcat faptul că aceasta arată senzațional chiar dacă are 46 de ani.

Vedeta a renunțat la inhibiții și s-a pozat într-o ipostază sexy, la piscină, în văzul tuturor, iar mai apoi a împărtășit și cu fanii ei imaginea de senzație cu care a atras atenția publicului masculin de pe rețelele de socializare.

„Love, happiness, new adventures, aliveness, lightness, peace, freedom…. si restul listei ramane in suflet! Asta vreau să simt în fiecare zi a noul meu an din viață!! Recunoscătoare pentru tot ceea ce am, simt și primesc de la oamenii care mă fac să mă simt iubită și de la viață!”, a scris Andreea Raicu. „Iubire, fericire, noi aventuri, lumină, pace, libertate”, a fost txtul în egnleză pe care ea l-a scris.

Andreea Raicu a scris aceste cuvinte cu ocazia zilei sale de naștere. În secțiunea de comentarii mai mulți fani, dar și prieteni vedete de-ale sale i-au scris mesaje.

Andreea Raicu susține că a învățat din propriile greșeli, iar, acum, vrea o relație din dorință

Antreprenoarea nu respinge ideea unei relații, însă pentru ea este important ca acel parteneriat să apară din dorință și nu dintr-un gol interior.

Andreea Raicu a mai adăugat că, de multe ori, a fost împreună cu bărbați nepotriviți, în preajma cărora s-a pierdut pe ea, lucru pe care nu dorește să îl mai repete:

„Sper să nu fiu înțeleasă greșit, îmi doresc o relație, îmi doresc un partener, dar nu mai sunt dispusă să mă pierd pe mine ca să nu îl pierd pe celălalt, mai ales acum, când m-am regăsit. Vreau o relație din dorință și nu din nevoie sau gol interior. (...) Mulți ani am rămas alături de bărbați nepotriviți, bărbați pe care i-am ales din nevoie sau gol, nu din dorință (atunci nu știam de această diferență importantă), ci din rănile sufletului meu și din multe frici pe care le simțeam.”, a mai dezvăluit Andreea Raicu pe blogul său.

Frumoasa șatenă a dat de înțeles că, în trecut, a întâlnit diverși bărbați în preajma cărora a fost nevoită să joace rolul unui salvator sau chiar al unui terapeut, statut pe care l-a experimentat multă vreme până să ajungă să își dea seama că nu asta caută în omul de lângă ea:

„Ce m-ar face să îmi schimb alegerea? Un om care să aducă un plus de valoare vieții mele, să o facă mai frumoasă decât este deja. ATENȚIE: nu să o facă frumoasă sau să îmi aducă fericirea pe care eu nu mi-o pot da. Un partener, nu un copil pe care trebuie să îl îngrijesc, să îl salvez, să îl fac bine. Mi-a luat mult timp, dar am învățat să nu mă mai pun în pozițiile salvatoare, terapeută, asistentă sau mămică veșnic <<all accepting>>, pe care le-am exersat ani la rând.”, a mai dezvăluit vedeta.