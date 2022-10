Andreea Tonciu a ajuns la spital cu fiica ei înainte să plece în vacanță. Ce s-a întâmplat

Andreea Tonciu a fost nevoită să meargă la spital cu fiica sa, după ce micuța a început să se simtă rău. Fosta asistentă TV nu a ezitat să povestească într-un interviu despre problemele de sănătate cu care se confruntă Rebecca.

Citește și: Andreea Tonciu, imaginea rară alături de mama ei. Cât de bine seamănă cele două și ce mesaj i-a transmis vedeta

Mai mult decât atât, focoasa brunetă a mai povestit că urmează să plece duminică într-o vacanță de o săptămână în Egipt. Aceasta speră că micuța ei să își revină până atunci ca drumul cu avionul să nu fie unul dificil.

Care este motivul pentru care Andreea Tonciu și-a dus fiica la spital

În urma vizitei la medic, Andreea Tonciu a aflat că fiica ei are otită și este răcită. Aceasta a dezvăluit că Rebecca ia antibiotic pentru a se pune „pe picioare” cât mai rapid. De asemenea, focoasa brunetă a susținut că este mereu alături de micuța ei, jucându-se cu ea.

Printre simptomele pe care le are fetița brunetei se numără roșul în gât, nasul înfundat și durerea de ureche.

„E bolnavă! Am fost cu ea la doctor, este pe antibiotic, are otită, dar problema este că duminică plecăm din țară, în vacanță și cred că o să am probleme în avion cu ea din cauza otitei, dar sper să își revină până duminică. (...) Face față cu brio otitei că stau eu mereu cu ea. Mă joc cu ea, stau cu ea, îi atrag atenția prin diferite moduri, dar mă bucură faptul că nu o prea doare urechiușa. Este și răcită, are roșu în gât și nasul înfundat. Toate, toate exact în săptămâna în care noi trebuie să plecăm.

Este pe antibiotic și în 2,3 zile își va reveni. Ea este foarte activă, doar că este deranjant nasul noaptea, pentru că nu poate să respire bine cu tot cu tratament...O mai apucă și urechea din când în când. (...) Plecăm în vacanță duminică în Egipt. O să stăm o săptămână.”, a mărturisit Andreea Tonciu la Antena Stars.

De asemenea, fosta asistentă TV este o persoană foarte activă în mediul online. Aceasta preferă să își țină la curent prietenii virtuali cu cele mai importante evenimente din viața sa, motiv pentru care postările sale sunt tot mai dese.

Citește și: Andreea Tonciu și-a etalat bustul generos pe rețelele sociale. Ce detaliu a scos la iveală sutienul minuscul al focoasei brunete

La scurt timp de la vestea că a fost cu fiica sa la spital, Andreea Tonciu a publicat mai multe videoclipuri cu micuța sa. Se pare că Rebecca începe să se simtă din ce în ce mai bine, iar drept dovadă stau imaginile de pe rețelele sociale.

Un lucru este evident, Andreea Tonciu și fiica ei au o relație foarte specială. Cele două sunt de nedespărțit, chiar și pe platourile de filmare. Micuța a fost în preajma mamei sale și atunci când aceasta a filmat pentru Splash! Vedete la apă, unde Rebecca a topit inimile oamenilor din platou cu trăăsturile sale superbe.

A avut loc primul battle între echipe. Vezi cine a câștigat. Ai episodul 21 disponibil în AntenaPLAY.