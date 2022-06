Andreea Tonciu a ajuns de urgență la spital. Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat bruneta, în toiul nopții

Andreea Tonciu a trecut din nou printr-o situație dificilă, însă de data aceasta a avut nevoie de îngrijiri medicale. Pentru că este foarte activă pe rețelele sociale, focoasa brunetă le-a dat e veste tuturor prietenilor virtuali că se confruntă cu o problemă de sănătate.

Fosta asistenta TV a publicat pe contul de Instagram o imagine din cabinetul medical, alături de doctori. Fanii s-au îngijorat imediat atunci când au văzut postarea, dar aceasta nu a ezitat să lămurească lucrurile și să spună motivul pentru care a ajuns pe mâinile medicilor printr-o serie de InsaStory-uri.

Motivul pentru care Andreea Tonciu a ajuns de urgență la spital, în toiul nopții

Andreea Tonciu a fost nevoită să meargă la spital în toiul nopții după ce a simțit durere și disconfort în zona ochilor. Frumoasa brunetă le-a dezvăluit prietenilor din mediul online că a ajuns din nou într-o situație delicată, însă de dat aceasta se confruntă cu probleme oftalmologice.

„Da dragilor. Nu am scăpat de una, dau de alta. Am ajuns din nou la spital, dar acum cu o problemă oftalmologică. După cum vedeți, am ochii super injectați. Vreau să îmi spuneti daca sunteti curiosi ce am pătit la ora aceasta. Acum sunt în drum spre casă. Sper să mă lase problemele și să nu mă mai doară.”, a transmis fosta asistentă TV pe contul de Instgaram.

Se pare că ghinionul se ține după Andreea Tonciu, iar drept dovadă stau postările sale din mediul online. La scurt timp de la vizita la spital, fosta asistentă TV a fost oprită în trafic de poliție, dar nu se afla ea la volan, ci o prietenă.

Oamenii legii au făcut verificările necesare, iar mai apoi le-a lăsat să plece după ce au constatat că totul este în regulă.

Cât de frumoasă este fiica Andreei Tonciu

Andreea Tonciu este o mamă fericită și împlinit. Superba brunetă se mândrește cu o fiică care i-a moștenit frumusețea, lucru evident din imaginile cu micuța de pe rețelele sociale.

De altfel, se pare că fosta asistentă TV este topită după fetița sa, motiv pentru care relația dintre cele două este extrem de specială. Aceasta publică des poze cu Rebecca, ce reușesc să înduioșeze inimile internauților și strângă o mulțime de like-uri sau comentarii din partea prietenilor virtuali.

„Astăzi este despre tine sufletul meu frumos❤️. Mami îți dorește tot binele din lume, să fii sănătoasă și fericită alături de mine❤️. Voi fi lângă tine toată viața și te voi sprijini necondiționat❤️. Te iubesc mai presus de orice, nimeni și nimic nu ne va despărți niciodată pentru că iubirea noastră este mai mare decât orice pe lumea asta❤️❤️❤️❤️❤️ LA MULȚI ANI suflet frumos ❤️❤️❤️❤️”, a fost mesajul transmis de Andreea Tonciu pentru fiica sa.

