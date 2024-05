Andreea Tonciu a cheltuit toți banii din televiziune pe ghicitoare: „Le știam pe toate din București, ajunsesem la Giurgiu”

Andreea Tonciu a fost invitată, de curând, în cadrul unui podcast, acolo unde a făcut mai multe dezvăluiri personale. Printre altele, vedeta a mărturisit și ce a făcut cu toți banii pe care i-a câștigat în perioada în care a lucrat în televiziune. Iată ce a spus!

Andreea Tonciu era o prezență constantă pe micile ecrane până să îl cunoască pe Daniel Niculescu, bărbatul care avea să îi devină soț în anul 2016. Deși câștiga bani frumoși, se pare că bruneta nu a fost prea chibzuită cu veniturile sale. Într-o apariție recentă, Andreea Tonciu a recunoscut abia acum ce s-a ales de sumele câștigate în perioada când apărea la TV.

Citește și: Andreea Tonciu face declarații surprinzătoare! Bruneta susține că îi va da voie fiicei sale să pozeze nud în viitor

Ce a făcut Andreea Tonciu cu banii câștigați din televiziune: „Asta n-am zis-o!”

Pentru că era foarte curioasă de ce se va întâmpla în viața ei, Andreea Tonciu și-a încercat norocul la ghicitoare. Potrivit declarațiilor ei, ajunsese să cunoască toate vrăjitoarele din București, dar și din Giurgiu. Deși era conștientă că este o mare înșelătorie, bruneta avea periodic ”ședințe” cu ele.

„Asta n-am zis-o! Toți banii făcuți în televiziune s-au dus pe ghicitoare la mine, fără să mă mărit. Eram nebună. Le știam pe toate din București, ajunsesem pe la Giurgiu. Mie îmi plăcea să îmi zică în cărți ce vede, ce se întâmplă, cum va fi. Niște porcării. Era o vrăjeală, dar mie îmi plăcea. Intrasem în nebunia asta cu vrăjitoarele, credeam ceea ce mi se spune acolo.”, a declarat Andreea Tonciu, citată de Cancan.

„Eu, de când m-am măritat, am avut cam interzis să mai vorbesc cu trecutul meu. Mi-a dat interdicție soțul meu și să apar la televizor! Eu patru ani nu am apărut la televizor. Am fost în depresie. Eu nu am apărut nicăieri, am stat și mi-am crescut copilul. Nu am vorbit cu absolut nimeni patru ani.”, a mai dezvăluit vedeta, potrivit sursei citate mai sus.

Citește și: Andreea Tonciu, despre zvonul că ea și Anamaria Prodan, nașa ei, sunt certate. A explicat cu amănunte tot ce se întâmplă între ele

Din ce își câștigă banii Andreea Tonciu, după ce s-a retras din televiziune

De când o are pe Rebecca, Andreea Tonciu și-a dedicat timpul familiei sale, așa că a lăsat deoparte lumina reflectoarelor. Doar ocazional, vedeta mai apare la TV și mai are diverse interviuri.

Cu toate acestea, Andreea Tonciu a continuat să rămână activă pe rețelele de socializare. Pe lângă „resursele” pe care le are din partea soțului, așa cum ea o precizează, Andreea Tonciu își câștigă banii din campanii de promovare în mediul online, dar și din contractele de imagine.

„Cash-ul intră, dar intră din alte resurse. Resursele vin din partea soțului, pentru că eu sunt femeie și nu trebuie să muncesc atât de mult. Nu pot eu, Andreea Tonciu, să mă angajez vânzătoare sau ceea ce îmi place mie cel mai mult, să mă angajez bucătar. Aș investi și mi-aș face propria afacere cu bucătărie cu mâncare, să fiu patroană.”, a spus Andreea Tonciu, pentru un post TV, notează Revista Viva.