Din ce își câștigă banii Andreea Tonciu, după ce s-a retras din televiziune: „Nu pot să mă angajez vânzătoare”

Andreea Tonciu, fosta concurentă a emisiunii Poftiți pe la noi, poftiți la târg, marca Antena 1, duce o viață diferită de când a devenit mămică în anul 2016. Tot în același an, vedeta s-a căsătorit cu tatăl copilului ei, Daniel Niculescu.

Din ce își câștigă banii Andreea Tonciu, după ce s-a retras din televiziune

De când are o fetiță superbă, pe Rebecca, Andreea Tonciu și-a dedicat timpul familiei sale, așa că a lăsat deoparte lumina reflectoarelor. Doar ocazional, vedeta mai apare la TV și mai are diverse interviuri.

Bruneta este destul de activă pe rețelele sociale și doar pe pagina sa de Instagram a adunat peste 400.000 de fani, dar nici rețeaua TikTok nu-i este străină. Acum, Andreea Tonciu își câștigă banii din campanii de promovare în mediul online, dar și din contractele de imagine.

„Cash-ul intră, dar intră din alte resurse. Resursele vin din partea soțului, pentru că eu sunt femeie și nu trebuie să muncesc atât de mult.

Nu pot eu, Andreea Tonciu, să mă angajez vânzătoare sau ceea ce îmi place mie cel mai mult, să mă angajez bucătar. Aș investi și mi-aș face propria afacere cu bucătărie cu mâncare, să fiu patroană', a spus Andreea Tonciu, pentru un post TV, notează Viva!.

Până acum, bruneta și-a investit din bani pentru a-și lua un apartament, de 100.000 de euro, dar și o mașină de 200.000 de euro.

„Acest apartament are trei camere și două băi. (…) Un apartament ca al meu costă peste 150.000 de euro. Știi ce este fericit pentru mine? Eu stau și toate îmi vin. E, vezi, știi ce înseamnă să fii mamă, ce responsabilitate pot să am?!

(…) Peste 200.000 de euro am cheltuit pe mașina cea nouă. Vrei să-ți spun câți bani am în contul din bancă?', a mai mărturisit bruneta, în aceeași emisiune, mai arată sursa citată anterior.

Pentru anul 2023, Andreea Tonciu are planuri mari. Într-un interviu acordat pentru Spynews, bruneta a povestit că a avut un an bun și că vrea să aibă cel puțin la fel de multe realizări ca anul trecut.

„A fost un an foarte frumos, am avut foarte multe realizări. Sunt foarte mulțumită, împlinită, fericită, am tot ce îmi trebuie, mulțumesc lui Dumnezeu. Sper ca 2023 să fie la fel (...)

În anul 2023 voi pleca în Dubai imediat ce mă voi întoarce din Turcia, voi sta două săptămâni. În 2023 mai vreau să îmi mai cumpăr o casă și îmi doresc să am și foarte multe proiecte în televiziune”, a spus Andreea Tonciu, pentru Spynews.

Ea a mai explicat faptul că vrea să investească, pentru a-i lăsa fiicei sale, în vârstă de șase ani, o moștenire.

„Nu vreau să mă apuc de afaceri imobiliare, vreau să iau încă o casă să-i rămână fiicei mele. Momentan eu nu vreau să mă mut din carierul în care stau, vreau să investesc și casele să-i rămână Rebecăi”, a fost mesajul brunetei.

