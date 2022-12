Andreea Tonciu a făcut sărbătorile mai frumoase pentru o familie nevoiașă. Gestul brunetei în Ajunul Crăciunului

Pentru Andreea Tonciu, acest Crăciun nu a putut să treacă fără să facă o faptă bună. Frumoasa brunetă a ales să ajute o familie cu trei copii, care nu își permite să se bucure de bunătățile de care au parte alți oameni. Impresionată de povestea lor, Andreea Tonciu a pornit la cumpărături.

Andreea Tonciu a ajutat o familie nevoiașă în Ajunul Crăciunului

Andreea Tonciu a mers la casa familiei nevoiașe, unde le-a adus mai multe alimente, potrivit Spynews, care a vizualizat Instastory-urile postate de către brunetă. Se pare că aceasta le-a povestit fanilor că a rămas impresionată de povestea de viață a respectivei familii și mai ales, de faptul că mama se chinuie să îi crească singură pe cei trei copii. Mai mult, se pare că unul dintre micuți are probleme grave de sănătate, iar, mare parte din cheltuielile familiei se duc pe operație, potrivit aceleași surse citate mai sus.

Astfel, Andreea Tonciu s-a dus la cumpărături, așa cum a povestit și ea, ca să achiziționeze alimentele necesare pentru famlia din Frumușani. Se pare că familia nevoiașă nu își dorea altceva decât hrană:

„Mergem la o familie cu trei copii, în Frumușani. Am vrut să le iau cadouri copiilor și au spus nu. Au spus că ei preferă mâncarea, pentru că nu au ce pune pe masă de Crăciun și m-am emoționat tare mult când aud așa ceva.”, a spus Andreea Tonciu, pe Instagram, citată de Spynews.

Se pare că, într-o altă postare vizualizată de publicația mondenă, Andreea Tonciu s-a filmat în timp ce se afla în casa modestă din Frumușani, unde copii o așteptau ca pe Moș Crăciun:

„Am ajuns în Frumușani, la familia Melinte. Am cumpărat tot ce aveau nevoie. Am vorbit cu doamna Melinte la telefon și mi-a spus că are nevoie doar de mâncare, pentru că nu au ce să pună pe masă.”, a spus Andreea Tonciu, pe rețelele de socializare.

Femeia ajutată de către Andreea Tonciu i-a mărturisit că viața ei nu este deloc ușoară, pentru că, pe lângă creșterea copiilor cu resursele extrem de limitate, trebuie să strângă bani și pentru fetița bolnav. Astfel, doamna Melinte a făcut apel si către alte persoane care o pot ajuta:

„Cine mai dorește să ne ajute, pentru că am avut o mică problemă cu fetița, am operat-o de tumoare cervicală, n-am avut bani și ne-am împrumutat, iar, acum, o ducem foarte greu. Lemne nu prea mai avem, dar mulțumim din suflet pentru alimente.”, a povestit femeia, citată de Spynews.

