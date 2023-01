Andreea Tonciu s-a schimbat complet de când a devenit mamă. Care sunt temerile brunetei acum că fiica ei va merge la școală

Andreea Tonciu și soțul ei, Daniel Niculescu, au devenit, în urmă cu șase ani, părinții unei frumoase fetițe, pe nume Rebeca. Odată cu apariția copilului, Andreea Tonciu a renunțat la aparițiile rebele și s-a axat, mai mult, pe rolul de mamă, pentru a-i oferi fiicei sale cea mai bună educație.

Andreea Tonciu, despre noua etapă din viața fiicei sale

Timpul a trecut destul de repede, iar fata Andreei Tonciu s-a făcut deja mare. Bruneta mărturisește că emoțiile acum încep, când Rebeca trece într-o nouă etapă a vieții sale, de la grădiniță la școală. Cu toate acestea, vedeta speră ca fiica ei să îi semene și să fie la fel de descurcăreață:

„Am fost foarte grijulie de când am născut-o, acum suntem la o altă etapă a vieții. Îmi este foarte frică de școala aceasta, crede-mă! Am optat să o dau la cea mai bună școală din București și sper ca Rebeca să fie foarte atentă și să fie o fată deșteaptă. Să semene cu mămica, pentru că eu când eram la școală… Nu eram chiar tocilară, dar se descurca sorela ta. Mă ducea capul. Nu am copiat. Eu citeam și imediat rețineam. A doua zi spuneam totul iepurește și luam zece.”, a mărturisit Andreea Tonciu, citată de fanatik.ro.

Andreea Tonciu a mai mărturisit că profită, acum, cât poate de timpul petrecut alături de fiica ei. Aceasta recunoaște că, odată cu trecerea în clasa întâi, ea și fiica ei nu se vor mai putea de atât de multe „escapade” împreună, întrucât „programa școlară” nu le va mai permite:

„Stai să vezi… fiind clasa zero, eu am zis că mai poate să lipsească. A lipsit în octombrie, două săptămâni, pentru că am fost în Egipt. Acum o să lipsească iar, pentru că plecăm pe 12 ianuarie și ne vom întoarce abia pe 28 ianuarie. Deci, toată luna ianuarie nu o să fie la școală Rebi. Dar, este de iertat, pentru că este clasa zero, pregătitoare. De la anul, probabil, că va trebui să mă conformez, dar, dacă stau bine să mă gândesc, atunci când o să plec într-o vacanță o să o iau și pe ea. Nu contează o săptămână. Facem și noi escapade mai scurte.”, a mai explicat bruneta, citată de aceeași sursă.

Andreea Tonciu mărturisește că fiica ei este dependentă de ea

Andreea Tonciu a mărturisit că există o legătură specială între ea și fiica ei. Fiind tot timpul una lângă cealaltă, mama și copila au reușit să creeze o relație strânsă, în care niciuna nu poate sta, prea mult timp, departe de cealaltă. Vedeta a mărturisit că Rebeca o însoțește peste tot:

„Este foarte dependentă de mine. Nu poate sta fără mine și nici eu nu pot sta fără ea. Și plânge după mine, chiar nu am cum. Nici eu nu pot să plec în nicio vacanță fără fata mea. De fiecare dată când am avut de promovat anumite hoteluri în Dubai, în Egipt, am luat-o cu mine. Nu am cum! Fără ea nu pot!”, a spus bruneta.

Întrebată despre ce viitor își dorește pentru fiica ei, Andreea Tonciu a răspuns, cu sinceritate, că nu are niciun plan concret, însă, îi va fi alături fiicei sale cu sfaturi:

„Nu pot spune că îmi doresc ceva anume de la Rebeca. Eu îmi doresc ce își dorește ea. Nu merg pe premisa ca fata mea să fie doctor sau să fie orice altceva. Ce vrea ea, ce simte ea. Eu o să-i dau sfaturi. Dacă o să țină cont de ele, bine, dacă nu, ce vrea ea.”.

Ce spune Andreea Tonciu despre relația cu soțul ei

Bruneta a mai spus că rolul de mamă nu i-a afectat relația cu soțul ei. Andreea Tonciu a mărturisit că timpul petrecut alături de partener există și este unul prețios. Aceasta a declarat că noaptea este numai a lor, imediat după ce fiica lor adoarme:

„Viața mea cu soțul este una foarte bună! Ne vedem noaptea! În general noaptea este a noastră. Pentru că eu dorm și în ziua de astăzi cu Rebeca în pat. El doarme separat. Ne mai vedem noaptea la un film, la o floricică, la o vorbă.”, a spus Andreea Tonciu, citată de aceeași sursă.

