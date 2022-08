Andrei Caramitru, atac acid la adresa românilor din diaspora. Motivul pentru care îi critică pe cei plecați la muncă peste hotare

Fostul consilier al lui Dan Barna, Andrei Caramitru le-a aruncat cuvinte grele celor care au plecat din țară în căutarea unui trai mai bun. Fiul celebrului actor, Ion Caramitru, care l-a rândul său a fost Ministrul Culturii a atacat diaspora printr-o postare pe contul său de Facebook și susține că nu înșelege motivele pentru care cei plecați la muncă peste hotare nu revin în România.

Fiul marelui actor Ion Caramitru spune că mulți dintre românii din străinătate refuză realitatea și „trăiesc o oarecare dramă personală”. El susține că știe foarte bine situația pentru care aceștia au plecat din țară în urmă cu mulți ani, dar nu întelege motivul pentru care nu revin, acum că salariile ai crescut, transmite Fanatik.ro.

„Cea mai mare frustrare acumulata in societatea noastra e la cei din diaspora care au plecat acum vreo 10-20 de ani. Mulți, foarte mulți acolo sunt supărați rău de tot pe viața, refuza realitatea si trăiesc o oarecare dramă personală. De asta AUR are o cota așa de mare in diaspora”, și-a început el postarea de pe Facebook.

Andrei Caramitru a completat că în momentul plecării din țară,aceștia au lăsat în urmă salarii de câteva sute de euro pentru unele de peste 1.000 de euro, dar că între timp, realitatea economică din România s-a schimbat.

„Motivul e simplu de înțeles. Când ei au plecat, in România făceai cu chiu cu vai 300 de EUR pe lună. Ei au plecat la 1000-1500 EUR pe lună - valurile inițiale spre Italia si Spania. Cu banii astia ești sub medie in Italia sau Spania, dar atunci erai super bogat față de oricine in România. Ajutai familia cât erai plecat; in vacante veneai aici si toti cădeau pe spate ce te-ai ajuns in străinătate, ce bogat ești. Aveai deci si ”meaning” si te simțeai si rasplatit de privirile invidioase sau admirative ale celorlalti rămași aici”, a adăugat el.

Fostul consilier USR a dat și câteva exemple de salariile pe care le câștigă, în prezent, o casieră dintr-un lanț celebru de hypermarket-uri sau un șofer la o companie de ride sharing.

„Bun. Fast forward 2022. Bucuresti de exemplu. Nu vorbim de IT-isi sau șefi de firme, vorbim de oameni simpli. Câștigurile reale sunt așa :

- casiera la Lidl : 800 EUR net in mână (cu tichete de masa cu tot). Un sef de raion ceva pe acolo - 1300-1800 EUR net pe lună.

- sofer Uber sau curier glovo. 800-1500 EUR in funcție de cât muncește, câte ore bagă pe lună.

- femeie de serviciu care își face treaba f bine - 300-350 lei pe zi. Adica pe luna 1300-1600 EUR net

- electrician care se pricepe - 300 de lei pe intervenție (cu dus întors si munca efectivă vine 100 lei pe oră). Adica 3300 eur net pe luna daca lucrează full, real probabil in jur de 2500 EUR net cam așa

- chelner sau frizer - 1000-1500 EUR (cu tips cu tot)”, mai scrie Andrei Caramitru în postarea lui de pe Facebook.

Fostul consilier USR spune că cei care nu fac bani sunt singurii vinovați de situația în care se află

Pe scurt, fiul regretatului actor susține că românii din diaspora câștigă mai puțin decât rudele din România și îi cheamă înapoi în țară. El a venit și cu rezolvări în cazul unui „contraatac”.

„Si dacă ma luați ca spitalele sunt de rahat. Da sunt. Dar puteți merge la zecile de spitale noi private, sunt peste tot, care sunt peste ce aveți voi in satul vostru din Spania sau Italia.

Ps: astia care o sa urlați aici in comentarii. Poate mai bine nu stati in Vaslui sau Teleorman unde se moare de foame ci veniți unde e nevoie de forța de munca si sunt salarii mari. Atât am de spus, ca sunt sute de mii de job-uri deschise acum, dacă nu poți găsi nimic si nu faci bani e cam doar vina ta”, a concluzionat Andrei Caramitru.

