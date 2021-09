Victor Rebengiuc, despre ultima discuție cu Ion Caramitru: „După câteva ore spunea lucruri neinteligibile”

Ion Caramitru a decedat pe 5 septembrie, la vârsta de 79 de ani, iar prietenul său, Victor Rebengiuc a mărturisit cum s-a desfășurat ultima lor conversație. Actorul a mărturisit că a vobit ultima dată cu Ion Caramitru în luna iulie, când nu știa că era bolnav. Imediat după acea discuție, soția lui Ion Caramitru a observat că soțul său dădea semne de boală, începând să vorbească necontrolat.

Victor Rebengiuc a mărturisit că ultima dată când a vorbit cu Ion Caramitru a fost când regretatul artist s-a întors din Eleveția. Deși în cadrul conversației telefonice Ion Caramitru a vorbit normal, la câteva ore după, soția lui a observat ceva în neregulă în comportamentul său.

Cum a fost ultima discuție a lui Victor Rebengiuc cu Ion Caramitru

„Habar n-am avut, (n.r. că era bolnav) nici el nu a știut că e bolnav! Eu am vorbit cu el când s-a întors din Elveția, am vorbit la telefon, era la Moeciu, la odihnă. Am vorbit ce faci, cum faci, cum a fost în Elveția, mă rog... Soția lui, Mihaela, mi-a spus că după convorbirea asta, la scurt timp, câteva ore poate, a dat niște semne, a început să vorbească puțin necontrolat, spunea lucruri neinteligibile, dar i-a trecut. Imediat ce și-a dat seama că este grav s-a suit în mașină și a venit la București, a intrat în spital și de atunci și până acum a fost în spital”, a relatat Victor Rebengiuc pentru Digi24.

Vestea morții lui Ion Caramitru l-a întristat profund pe cel care i-a fost prieten.

„Mi-l amintesc cu multă durere, este o mare pierdere pentru teatrul românesc. Eu cu Caramitru am fost prieteni și încă sunt și voi fi, din anii 60 suntem prieteni, de când el era student și eu devenisem deja actor. E o pierdere uriașă pentru teatrul românesc, este o emblemă care a picat în momentul ăsta și care nu poate fi înlocuită. Un actor mare, un regizor deosebit, fondatorul UNITER, directorul Teatrului Național”,

Victor Rebengiuc și-a amintit de talentul și capacitățile de actor ale lui Ion Caramitru, la adresa Căruia a avut numai cuvinte d elaudă.

„A fost un om absolut nemaipomenit, un om cum nu o să mai fie în teatrul românesc cel puțin în următorii 10 ani, o mare, îngrozitoare pierdere pentru teatrul românesc este plecarea lui Pino dintre noi. Era un actor deosebit, a jucat atâtea roluri, l-a văzut și l-a apreciat atâta lume în rolurile pe care le-a jucat și în teatru, și în film, recitalurile lui de poezie, Eminescu spus de el era ceva nemaipomenit și va rămâne pentru totdeauna nemaipomenit. Sunt profund, profund îndurerat de dispariția lui”, a mărtusit Victor Rebengiuc.

Ion Caramitru a murit în spitalul Elias. În aceeași zi s-a stins din viață și sportivul Ivan Patzaichin.

