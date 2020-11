Andrei Ștefănescu și Antonia au divorțat! Ce se va întâmpla cu băiețelul celor doi

Concurentul de la „Te cunosc de undeva” a anunțat pe rețelele sociale că el și Antonia au decis să o ia pe drumuri separate, iar în luna septembrie a acestui an au divorțat amiabil, la notar.

„Dragii noștri, după cum bine știți, mereu am fost discreți cu evenimentele din familia noastră, lucru pe care l-am făcut și acum. Din respect pentru voi am hotărât că este momentul să va informăm despre situația noastră, pentru a nu exista neînțelegeri. După 7 ani de relație, o poveste frumoasă de dragoste și o minune de copil, am ajuns la final, drumurile noastre s-au separat. Mai exact la mijlocul acestei veri am luat decizia de a ne despărți. În luna septembrie am finalizat divorțul la notar pe cale amiabilă și am căzut de acord asupra tuturor deciziilor care îl privesc pe Ayan și nu numai”, a scris Andrei Ștefănescu pe contul său de Facebook.