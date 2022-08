Angela Gheorghiu, mesaj dur despre statul român: „Nu datorez nimic României, nu am fost susţinută de acest stat”

Angela Gheorghiu afirmă că, în 32 de ani, nu a avut niciun spectacol de operă în România, nu a încheiat niciodată un contract cu Opera Română şi a avut doar 4-5 concerte cu onorarii şi câteva spectacole caritabile.

Angela Gheorghiu, mesaj dur despre statul român

Angela Gheorghiu scrie, într-o lungă postare pe Facebook, că ”a fost dusă cu vorba sau, mai pe româneşte, minţită de dirijorul Cristian Macelaru”, acesta fiind al doilea român care s-a comportat ”în acest mod inexplicabil şi incalificabil în ultimele 12 luni”.

Soprana povesteşte că a fost invitată încă de anul trecut, în octombrie 2021, de către Didier de Cottignies, să participe la concertul anual de 14 iulie de la Paris, de Ziua Naţională a Franţei.

”Didier este cel care l-a numit în funcţia de Director Artistic al Orchestrei Naţionale a Franţei pe Cristian Măcelaru, iar invitarea mea la concert a survenit după ce Didier a vorbit cu Cristian Măcelaru. Contractele mele se fac din timp, prin agenţia de management, eu nu mă ocup de detaliile contractuale direct (...) Totuşi, Cristian Măcelaru fiind român, am zis că pot discuta direct cu el despre repertoriu, mi s-a părut un gest colegial normal vis-à-vis de un conaţional de-al meu, pe care l-am cunoscut aşteptând în faţa cabinelor mele, la final de spectacol, în principal în America. Aşa am avut câteva convorbiri telefonice şi schimburi de mesaje, în perioada noiembrie 2021 - aprilie 2022… Apoi, cum spuneam, inexplicabil, Cristian Măcelaru a dispărut! Ba mai mult decât atât, de la agenţia mea am aflat, cu greu, printr-o secretară a Orchestrei, că nu voi mai lua parte la acest concert. Fără niciun motiv. De la o secretară... ”, afirmă soprana.

Aceasta susţine că, în acest an, acelaşi lucru s-a întâmplat şi la Opera Naţională Bucureşti.

”Pe scurt, am fost invitată anul trecut, în iunie 2021 (şi asta doar după un mesaj devenit viral pe facebook), să cânt într-un concert extraordinar, în preajma Anului Nou, la aniversarea centenarului ONB. Toate detaliile contractuale au fost stabilite de către managementul meu şi, pe 14 iulie 2021 a fost confirmat, de ambele părţi, un concert de gală pentru 31 decembrie 2021. Managerii mei au aşteptat contractul luni de zile, au întrebat, au scris… dar ONB a dispărut complet şi nici măcar nu a mai răspuns. Protagonistul acestui episod a fost Daniel Jinga, numit, între timp, Director General la ONB, în urma unui concurs cu un singur candidat”, a mai scris soprana.

Aceasta susţine că ”lururile sunt foarte clare”, ”se încadrează într-un tipar de comportament pe care, de-a lungul vremii, prea mulţi compatrioţi l-au manifestat” faţă de ea.

”Nu datorez nimic României, nu am fost susţinută de acest stat sau de instituţiile lui niciodată în cariera mea, dimpotrivă eu am susţinut muzicieni şi colegi români, invitându-i în concertele şi spectacolele mele, pe onorarii importante, în toată cariera mea (...) În România, în 32 de ani, am avut 4 sau 5 concerte cu onorarii şi 8-10 concerte sau apariţii în concerte de caritate, niciun spectacol de operă cu excepţia examenului de licenţă a Universităţii de Muzică Bucureşti, care a avut loc la Cluj în 1990… Nu am ajuns niciodată să semnez un contract cu ONB sau cu o altă instituţie culturală din România”, a mai scris soprana.

Aceasta afirmă că şi-a dedicat toată viaţa muzicii şi în particular muzicii româneşti, iar naţionalitatea sa este cunoscută în întreaga lume.

