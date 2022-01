Anne Hathaway, de nerecunoscut după ce a apelat la o schimbare de look radicală. Cum a fost surprinsă de paparazzi

Fanii frumoasei actrițe Anne Hathaway au recunoscut-o cu greu pe celebra artistă după ce a decis să renunțe la părul ei brunet și a ales să se vopsească blondă.

Anne Hathaway, de nerecunoscut pe străzile din Jersey

Se pare că decizia de a-și schimba radical culoare părului a venit după ce aceasta a primit un rol în drama Eileen. În prezent, Anne filmează în Jersey. În cadrele surprinse de paparazzi, celebra actrița apare purtând o pereche de pantaloni negri, o maleta bleu și un cardigan bej, fiind înfrigurată din cauza temperaturilor scăzute înregistrate în ultimele zile.

Anne Hathaway este o profesionistă și de-a lungul anilor și-a dovedit talentul actoricesc prin faptul că a reușit să facă față tuturor provocărilor întâlnite pe platourile de filmare. Ea a avut roluri extrem de diversificate, de la fata inocentă care se îndrăgostește prima oară, la zgripțuroaica din filmele pentru copii care se putea transforma în cel mai mare coșmar.

De-a lungul carierei sale, Anne a câștigat un premiul al Academiei de Film, Globul de Aur și un premiu Emmy Primetime. în 2009, actrița se afla în Top 100 Celebrități Forbes, după ce filmele în care a jucat ea au depășit un record de 6,8 miliarde dolari la încasări.

Cariera de succes a lui Anne Hathaway

În 2015, ea se numără printre cel mai bine plătite actrițe de la Hollywood. Filmul în care a debutat a fost The Princess Diaries (2001). Apoi, în 2005, Anne a jucat în Havoc și Brokeback Mountain, iar după aceea numeroși regizori au dorit-o în distribuțiile filmelor lor după ce au văzut cât e de talentată.

Printre cele mai faimoase producții în care a jucat Anne Hathaway se numără și The Devil Wears Prada (2006), Rachel Getting Married (2008), Bride Wars (2009), Valentine's Day (2010), Love & Other Drugs (2010), Alice in Wonderland (2010), trilogia The Dark Knight, Les Misérables, Interstellar (2014), Ocean's 8 (2018) și The Hustle (2019).

Anne este căsătorită cu actorul Adam Shulman, cu care are doi fii. Anne și Adam s-au căsătorit în 2012, iar primul lor fiu s-a născut în 2016. Frumoasa actrița cu origini irlandeze și-a dat seama că vrea să se facă actriță la vârsta de 6 ani, atunci când a privit-o pe mama ei jucând în Les Miserables, în rolul lui Fantine.

Se pare că inițial părinții lui Anne nu u vrut să o lase pe fiica lor să devină actriță, așa că mama ei, Kare, a renunțat la actorie și s-a ocupat doar de creșterea copiilor ei.

În prezent, Anne se ocupă de proiectul pe care îl are cu Jared Leto, WeCrashed, proiect bazat pe podcast-ul lui Wonderick, cu același nume, și romanul scris de Rebecca Miller intitulat She Came to Me.

