Antonia, fotografie rară alături de fostul soț. Fanii au rămas fără cuvinte când au văzut cum s-au pozat cei doi

Chiar dacă de-a lungul anilor, Antonia și Vincenzo s-au războit în tribunale pentru custodia Mayei, se pare că acum cei doi au îngropat securea războiului și au făcut pace de dragul fiicei lor. Anul trecut cei doi au reușit să ajungă la un acord.

Antonia, fotografie rară alături de fostul soț

Situația dintre ei a fost una delicată pentru că pe certificatul de naștere ai băieților lui Alex Velea cu Antonia era trecut la numele tatălui numele lui Vincenzo, artista fiind încă căsătorită cu italianul.

Seara trecută a fost însă dovadă că acum, Antonia, Alex, Vincenzo și iubita acestuia au o relație frumoasă de prietenie și se pot bucura împreună de evenimentele fericite din familiile lor. Cântăreața și Alex au fost alături de Maya în ziua în care a împlinit 12 ani.

Cei patru chiar s-au fotografiat împreună, semn că au lăsat trecutul în urmă de dragul copiilor. Petrecerea Mayei a fost una spectaculoasă și, potrivit spynews, la miezul nopții chiar a existat și un foc de artificii.

Cum a făcut Antonia primii bani din muzică

Antonia a devenit una dintre cele mai iubite artiste de la noi și muncește de la 18 ani pentru renumele pe care și l-a creat. Artista a locuit foarte multă vreme în Statele Unite ale Americii, acolo unde a terminat liceul și a muncit de mică, fiind model.

Prima colaborare semnată a fost cu Tom Baxter, artista considerând că destinul a jucat un rol major.

"Cariera muzicală era visul meu dintotdeauna. Aveam 18 ani atunci când am venit în România. Cred că a fost mult mâna destinului. Adică nu pot să spun că aveam un obiectiv din a începe o carieră muzicală în România. Chiar nu am venit deloc cu acest gând. Dar așa a fost să fie. Printr-o cunoștință, am ajuns la studio la Tom Boxer, care căuta o voce pentru niște piese pe care urma să le lanseze. Am mers să trag voci și așa mi-am început cariera muzicală, cu Roses On Fire și apoi Morena", a precizat Antonia, potrivit sursei citată.

De altfel, artista precizează că a muncit din greu pentru cariera sa și nu a făcut niciun compromis. Are la activ foarte multe melodii lansate și nenumărate concerte.

