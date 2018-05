Anunțul de ultimă oră despre cea mai bătrână mamă din lume. Adriana Iliescu a... lămurit problema moștenirii

Adriana Iliescu, femeia care a devenit mama la 67 de ani, vrea sa-i lase fiice ei Eliza, care acum are 12 ani, toate conditiile pentru o viata buna.

La 80 de ani, Adriana Iliescu se considera inca o femeie in putere. Unul dintre obiectivele ei este acela de a se asigura ca mostenirea fetei va ramane intacta si ca rudele ei nu vor atenta la bunurile fetei.

In ultimii ani, Adriana Iliescu a facut multe drumuri pe la tribunal. Ea a avut patru procese pe rol, iar unele le are si acum. Cel mai complicat este cel cu verisoarele ei, care au vandut si partea ei din casa lasata de bunici. Primul proces l-a inceput in 2003,. „Eu sper ca se vor termina si voi castiga, problema este sa se termine in favoarea mea, judecatorii sa fie obiectivi si eu sa nu mai fac alte demersuri”, a declarat Adriana pentru qbebe.ro.

Adriana Iliescu (n. 31 mai 1938, Craiova) este un fost profesor universitar de literatură română și autoare de povești pentru copii, cunoscută mai ales pentru faptul că a fost până la 29 decembrie 2006 cea mai vârstnică femeie din lume care a dat naștere unui copil, la vârsta de 66 de ani și 320 zile.Ea a născut-o pe Eliza Maria Bogdana la 16 ianuarie 2005, la Maternitatea Giulești din București, România. Eliza Maria a primit și prenumele Bogdana, nume care era destinat surorii sale gemene, care nu a supraviețuit sarcinii. Fetița nu este, totuși, copilul său biologic, deoarece ovulul și sperma au provenit de la donatori anonimi, Adriana Iliescu fiind mai degrabă o mamă purtătoare.