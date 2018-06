Ariana Grande are un nou iubit după despărțirea de Mac Miller. FOTO

După o relație de aproape doi anu cu rapperul Mac Miller, încheiată acum câteva luni, se pare că Ariana Grande și-a găsit iar fericirea. Aceasta a descris ulterior relația cu fostul iubit ca fiind una toxică și complicată.

Dar se pare că norocul i-a surâs iarăși artistei, aceasta apărând într-o poză alături de Pete Davidson, cei doi purtând pelerine inspirate din filmul Harry Potter. Poza poate fi găsită pe pagina acestuia de Instagram cu descrierea: „the chamber of secrets has been opened ...”

Pete Davison este un actor și un comediant din america. Prima apariție a acestuia a fost în „Failosophy” cu premiera în 2013, iar de aici cariera artistului a continuat să escaladeze. Alte producții în care a apărut sunt: Wild 'N Out (2005), Jimmy Kimmel Live! (2003), Guy Code (2011) și în filmul Dance School (2014).

După ce amândoi au trecut crin câte o despărțire dureroasă, nu de mult timp, se pare că și-au găsit fericirea unul în compania celulalt. Sperăm să auzim numai vești bune despre acest nou cuplu format la Hollywood.