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Ariana și Mitzuu de la Power Couple au aflat dacă vor avea băiețel sau fetiță! Imagini de la gender reveal

Ariana și Mitzuu se pregătesc pentru unul dintre cele mai importante momente din viața lor. Foștii concurenți de la Power Couple vor deveni părinți pentru prima dată, iar recent au împărtășit cu cei care îi urmăresc o veste mult așteptată. Aceștia au aflat dacă bebelușul lor va fi băiat sau fată.

Autor: Elena Boruz
Publicat: Duminica, 25 Octombrie 2026, 11:31 | Actualizat Duminica, 25 Octombrie 2026, 11:32
Ariana și Mitzuu de la Power Couple au aflat dacă vor avea băiețel sau fetiță! | Instagram
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Ariana și Mitzuu sunt foarte cunoscuți în mediul online. Aceștia se bucură de un succes colosal pe absolut toate planurile, însă ce mai mare fericire din viața lor este, de departe, faptul că vor avea un copil.

Recent, au dezvăluit sexul bebelușului, într-un cadru de poveste. Au organizat o petrecere de senzație, la care le-au fost alături persoane apropiate.

Ariana și Mitzuu de la Power Couple au dezvăluit sexul bebelușului

Relația celor doi a evoluat frumos de-a lungul timpului, iar acum aceștia se pregătesc să își mărească familia. După ce au anunțat în urmă cu câteva luni că urmează să aibă un copil, a venit și momentul în care au împărtășit cu apropiații și fanii sexul bebelușului.

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Pentru a marca ocazia, viitorii părinți au organizat o petrecere de tip gender reveal, la care au participat persoane dragi. Evenimentul a fost unul plin de emoție, iar printre invitați s-au aflat și foștii concurenți Power Couple Adda și Cătălin Rizea.

Adda a reușit chiar să ghicească sexul copilului, iar momentul mult așteptat a confirmat că Ariana și Mitzuu vor avea o fetiță.

Vestea a fost primită cu mult entuziasm, iar cei doi au primit numeroase felicitări și mesaje de încurajare din partea celor care le urmăresc activitatea în mediul online.

Ariana va naște la iarnă

Vestea că vor deveni părinți a fost făcută publică în luna septembrie, când vloggerul a vorbit despre sarcina partenerei sale. Potrivit informațiilor oferite atunci de acesta, nașterea ar urma să aibă loc în această iarnă.

Pe măsură ce sarcina avansează, cei doi se apropie tot mai mult de momentul în care își vor ține fetița în brațe.

Până atunci, Ariana și Mitzuu se bucură de această etapă specială și împărtășesc cu comunitatea lor online o parte dintre emoțiile trăite.

Deși erau deja cunoscuți în mediul online, participarea la Power Couple le-a adus o vizibilitate și mai mare în rândul publicului. În cadrul emisiunii, cei doi au făcut echipă și au trecut împreună prin provocările competiției, demonstrând că relația lor poate rezista în situații care mai de care mai dificile.

Mitzuu și Ariana, la gender reveal
Mitzuu și Ariana, la gender reveal
Mitzuu și Ariana, la gender reveal

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