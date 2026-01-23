Antena Căutare
Mesajul pe care l-au transmis Mitzuu și Ariana după eliminarea de la Power Couple sezonul 3. Cum au văzut această experiență

Mitzuu și Ariana au fost cel de-al doilea cuplu eliminat de la Power Couple sezonul 3.

Publicat: Vineri, 23 Ianuarie 2026, 08:55 | Actualizat Vineri, 23 Ianuarie 2026, 10:15
Ariana și Mitzuu au demonstrat că sunt un cuplu extrem de bine sudat, susținându-de reciproc pe parcursul competiției. | Antena 1

Mitzuu și Ariana formează un cuplu solid și au demonstrat la Power Couple sezonul 3 că pot face față unor provocări la care nici ei nu se așteptau.

Mesajul transmis de Mitzuu și Ariana după eliminarea de la Power Couple sezonul 3

Cu mult curaj, determinare și o conexiune aparte, Ariana și Mitzuu și-au consolidat și mai mult relația la Power Couple, reușind să impresioneze telespectatorii cu felul cu carisma și felul lor de a fi.

Citește și: Mitzuu și Ariana, pregătiți pentru o nouă provocare în viața lor, la Power Couple: „Considerăm că suntem o echipă foarte bună”

Proba de cuplu de miercuri a fost una care i-a adus la mare înălțime, încă o dată. Suspendați la peste 20 de metri, ei au trebuit să facă față unui joc aparent banal de memorie, în care orice greșeală era echivalentă cu o cădere în gol.

Finalul i-a găsit învingători pe Andrei Niculae și Claudia Cîrjan, care au obținut bonusul de 2000 de euro. La vot au ajuns Mitzuu și Ariana și Cătălin și Luiza Zmărăndescu, iar cei din urmă au reușit să iasă încă o dată învingători.

„Cam atat si cu Power Couple 🙃. Va multumim tuturor pentru sustinere. Pentru noi a fost o experiența frumoasa si intensa din care plecam cu amintiri si lectii. Si uneori, exact cand nu iti iese perfect, vezi clar cine e langa tine cu adevărat”, au scris Mitzuu și Ariana, distribuind același mesaj pe conturile lor de Instagram.

În secțiunea de comentarii, fanii emisiunii i-au felicitat pentru curaj, dar și pentru evoluția lor în emisiune în cele 3 săptămâni de Power Couple.

Citește și: Ariana și Mitzuu de la Power Couple sezonul 3 au dezvăluit care e proba pe care ar refuza să o facă. "Inima mea nu poate"

Ei au postat pe conturile lor de Instagram mai multe imagini reprezentative din timpul probelor Power Couple, semn că s-au distrat pe cinste și s-au bucurat la maximum de fiecare probă.

E clar că Mitzuu și Ariana și-au făcut și prieteni printre cele 8 cupluri de la Power Couple, iar cei cu care au legat o conexiune aparte sunt Mădălin și Dilinca și ADDA și Cătălin Rizea. Ei au regretat cel mai mult plecarea lui Mitzuu și Arianei.

„Felicitari pentru curaj și pentru tot parcursul! ❤️❤️❤️ Sunteți tari rău!!!”, „Va iub!”, „Pentru omul care esti, oricand, la orice ora, eu sunt langa tine. Va iubesc!”, „Cei mai drăguți!!!”, „Cei mă tari!❤️ Cu siguranță ați câștigat foarte mult din această experiență! ”, „Nuuuuu!😭 sunt foooarte suparata ca ati iesit ”, „Recunosc că nu va stiam înainte de Power Couple, dar în prima ediție, când au prezentat echipele, am zis hmmmm🤔cuplul asta e interesant și așa a fost .Ma uitam la Power Couple ca sa vad ce mai pot descoperi la voi . Sunteti un exemplu si dupa parerea mea a-ți fi meritat sa mai ramâneți în joc” – acestea au fost doar câteva dintre comentariile susținătorilor lor.

Ariana și Mitzuu s-au bucurat din plin de experiența Power Couple și sunt mândri de performanța lor și de faptul că au reușit să se facă remarcați în timp ce și-au făcut și noi prieteni.

Citește și: Mitzuu și Ariana au părăsit competiția Power Couple, la finalul unei ediții lider detașat de audiență

Care este obiceiul de care Andrei Niculae de la Power Couple ține cont imediat cum ajunge într-o altă țară... Exclusiv| Mitzuu și Ariana de la Power Couple sezonul 3, detalii despre lecția pe care au învățat-o în emisiune...
