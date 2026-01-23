Exclusiv| Mitzuu și Ariana de la Power Couple sezonul 3, detalii despre lecția pe care au învățat-o în emisiune

Mitzuu și Ariana au vorbit deschis despre experiența lor de la Power Couple care le-a schimbat viața.

Mitzuu și Ariana au părăsit competiția Power Couple sezonul 3 după 3 săptămâni de probe și provocări.

Cei doi au făcut față cu brio celor mai grele probe, punând distracția pe primul loc, dar fără să uite și se spiritul lor competitiv.

Relația frumoasă dintre Ariana și Mitzuu s-a reflectat în felul în care cei doi s-au susținut pe tot parcursul emisiunii, reușind să impresioneze telespectatorii prin carisma și curajul de care au dat dovadă.

Într-un interviu exclusiv, Ariana și Mitzuu au răspuns celor mai arzătoare întrebări legate de experiența lor de la Power Couple – La bine și la greu, sezonul 3. Iată ce au răspuns cei doi îndrăgostiți.

Articolul continuă după reclamă

Interviu exclusiv cu Mitzuu și Ariana de la Power Couple sezonul 3

Citește și: Mesajul pe care l-au transmis Mitzuu și Ariana după eliminarea de la Power Couple sezonul 3. Cum au văzut această experiență

Cum v-a impactat experiența PC relația?

"Power Couple a fost, cu adevărat, o peripeție, am trecut prin experiențe unice și memorabile, pe care vrem sa le repetăm cumva în viața asta, ori prin producții video de-ale noastre, ori cu orice altă ocazie. Chiar a fost incredibil, experiența ne-a unit, ne-a făcut să realizăm că formăm o echipă foarte bună împreună, șiiiii... că nu trebuie să ai tot timpul încredere în oameni. E chiar o lecție bună", au spus cei doi foști concurenți Power Couple.

Cum ați privit episodul eliminării? Ce amintiri v-a readus?

"Episodul eliminării a fost așteptat cu nerăbdare de către noi pentru că am vrut să retrăim emoțiile din emisiune, din acel moment. Am putut experimenta și din altă perspectivă, cum s-a simțit acest moment și cum au gândit și ceilalți colegi din emisiune. Avem mixed feelings, dar ne bucurăm pentru experiența de viață acumulată din această emisiune. Suntem curioși să vedem cum evoluează lucrurile în emisiune de acum, de abia așteptăm să vedem următoarele episoade!", au răspuns concurenții Power Couple sezonul 3.

Citește și: Cine este și cu ce se ocupă Mitzuu de la Power Couple 2026. Detalii surprinzătoare despre celebrul creator de conținut

Mitzuu și Ariana s-au bucurat și de faptul că au avut mulți susținători care au fost alături de ei pe parcursul participării lor la show. De asemenea, cei doi se declară cei mai câștigați că au reușit să cucerească publicul și și-au făcut și noi prieteni printre cele 8 echipe de concurenți Power Couple.

Chiar dacă spiritul competitiv i-a făcut să se întreacă în timpul probelor, la final de zi cu toții au rămas prieteni și mulți dintre cei care au rămas în competiție au regretat despărțirea de Mitzuu și Ariana.

Nu rata ni ediții de Power Couple sezonul 3 luni, marți și miercuri, de la 20.30, la Antena 1 și în AntenaPLAY!

Citește și: Cine este și cu ce se ocupă Ariana, iubita lui Mitzuu de la Power Couple 2026