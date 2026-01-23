Antena Căutare
Home Power Couple Stiri Exclusiv| Mitzuu și Ariana de la Power Couple sezonul 3, detalii despre lecția pe care au învățat-o în emisiune

Exclusiv| Mitzuu și Ariana de la Power Couple sezonul 3, detalii despre lecția pe care au învățat-o în emisiune

Exclusiv| Mitzuu și Ariana de la Power Couple sezonul 3, detalii despre lecția pe care au învățat-o în emisiune

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 23 Ianuarie 2026, 10:22 | Actualizat Vineri, 23 Ianuarie 2026, 10:44
Galerie
Mitzuu și Ariana au vorbit deschis despre experiența lor de la Power Couple care le-a schimbat viața.

Mitzuu și Ariana au părăsit competiția Power Couple sezonul 3 după 3 săptămâni de probe și provocări.

Cei doi au făcut față cu brio celor mai grele probe, punând distracția pe primul loc, dar fără să uite și se spiritul lor competitiv.

Relația frumoasă dintre Ariana și Mitzuu s-a reflectat în felul în care cei doi s-au susținut pe tot parcursul emisiunii, reușind să impresioneze telespectatorii prin carisma și curajul de care au dat dovadă.

Într-un interviu exclusiv, Ariana și Mitzuu au răspuns celor mai arzătoare întrebări legate de experiența lor de la Power Couple – La bine și la greu, sezonul 3. Iată ce au răspuns cei doi îndrăgostiți.

Articolul continuă după reclamă

Interviu exclusiv cu Mitzuu și Ariana de la Power Couple sezonul 3

Citește și: Mesajul pe care l-au transmis Mitzuu și Ariana după eliminarea de la Power Couple sezonul 3. Cum au văzut această experiență

Cum v-a impactat experiența PC relația?

"Power Couple a fost, cu adevărat, o peripeție, am trecut prin experiențe unice și memorabile, pe care vrem sa le repetăm cumva în viața asta, ori prin producții video de-ale noastre, ori cu orice altă ocazie. Chiar a fost incredibil, experiența ne-a unit, ne-a făcut să realizăm că formăm o echipă foarte bună împreună, șiiiii... că nu trebuie să ai tot timpul încredere în oameni. E chiar o lecție bună", au spus cei doi foști concurenți Power Couple.

Cum ați privit episodul eliminării? Ce amintiri v-a readus?

"Episodul eliminării a fost așteptat cu nerăbdare de către noi pentru că am vrut să retrăim emoțiile din emisiune, din acel moment. Am putut experimenta și din altă perspectivă, cum s-a simțit acest moment și cum au gândit și ceilalți colegi din emisiune. Avem mixed feelings, dar ne bucurăm pentru experiența de viață acumulată din această emisiune. Suntem curioși să vedem cum evoluează lucrurile în emisiune de acum, de abia așteptăm să vedem următoarele episoade!", au răspuns concurenții Power Couple sezonul 3.

Citește și: Cine este și cu ce se ocupă Mitzuu de la Power Couple 2026. Detalii surprinzătoare despre celebrul creator de conținut

Mitzuu și Ariana s-au bucurat și de faptul că au avut mulți susținători care au fost alături de ei pe parcursul participării lor la show. De asemenea, cei doi se declară cei mai câștigați că au reușit să cucerească publicul și și-au făcut și noi prieteni printre cele 8 echipe de concurenți Power Couple.

Chiar dacă spiritul competitiv i-a făcut să se întreacă în timpul probelor, la final de zi cu toții au rămas prieteni și mulți dintre cei care au rămas în competiție au regretat despărțirea de Mitzuu și Ariana.

Nu rata ni ediții de Power Couple sezonul 3 luni, marți și miercuri, de la 20.30, la Antena 1 și în AntenaPLAY!

+2
Mai multe fotografii

Citește și: Cine este și cu ce se ocupă Ariana, iubita lui Mitzuu de la Power Couple 2026

Mesajul pe care l-au transmis Mitzuu și Ariana după eliminarea de la Power Couple sezonul 3. Cum au văzut această experi...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cum a ajuns celebră văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu după ce a făcut o avere de un milion de euro Cum a ajuns celebră văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu după ce a făcut o avere de un milion de euro
Observatornews.ro Oferă salarii de 2.200 euro, cazare și mese gratuite, dar nu găsește angajați: "Unii aplică apoi dispar" Oferă salarii de 2.200 euro, cazare și mese gratuite, dar nu găsește angajați: "Unii aplică apoi dispar"
Antena 3 Cu ce se izolează casele în Norvegia. Nu este polistiren, este un material care reține căldura chiar și la -30 de grade Cu ce se izolează casele în Norvegia. Nu este polistiren, este un material care reține căldura chiar și la -30 de grade

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Care este obiceiul de care Andrei Niculae de la Power Couple ține cont imediat cum ajunge într-o altă țară
Care este obiceiul de care Andrei Niculae de la Power Couple ține cont imediat cum ajunge într-o altă țară
Cele mai recomandate alimente antiinflamatoare în perioada rece. Ce să consumi, conform specialiștilor
Cele mai recomandate alimente antiinflamatoare în perioada rece. Ce să consumi, conform specialiștilor Catine.ro
Luiza Zmărăndescu a izbucnit în lacrimi la Power Couple: „Era o traumă”. Ce a pățit soția lui Cătălin Zmărăndescu
Luiza Zmărăndescu a izbucnit în lacrimi la Power Couple: „Era o traumă”. Ce a pățit soția lui Cătălin...
Anahí și Poncho s-au reunit la 22 de ani de la difuzarea telenovelei Rebelde. Cum arată cei doi în prezent
Anahí și Poncho s-au reunit la 22 de ani de la difuzarea telenovelei Rebelde. Cum arată cei doi în prezent Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum a supraviețuit Fawzia 10 ani în captivitatea ISIS: „Am fost vândută de 5 ori, ca la piața de fructe. Se uitau la noi din față și din spate. Am avut doi copii cu abuzatorul meu”
Cum a supraviețuit Fawzia 10 ani în captivitatea ISIS: „Am fost vândută de 5 ori, ca la piața de fructe. Se... Libertatea.ro
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu AntenaSport
Cum se înțelege acum Diana Bart cu tatăl fiicelor sale. Prezentatoarea TV și fostul ei soț, Mihai Dumitrescu, au divorțat în secret: „S-a rupt ceva...”
Cum se înțelege acum Diana Bart cu tatăl fiicelor sale. Prezentatoarea TV și fostul ei soț, Mihai Dumitrescu, au... Elle
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Supă de cartofi cu bacon și morcovi. O rețetă ideală pentru un prânz savuros
Supă de cartofi cu bacon și morcovi. O rețetă ideală pentru un prânz savuros HelloTaste.ro
Cu ce se izolează casele în Norvegia. Nu este polistiren, este un material care reține căldura chiar și la -30 de grade
Cu ce se izolează casele în Norvegia. Nu este polistiren, este un material care reține căldura chiar și la -30... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Mircea Lucescu, internat de urgență în spital! Selecționerul României are probleme grave de sănătate!
Mircea Lucescu, internat de urgență în spital! Selecționerul României are probleme grave de sănătate! BZI
Programul „Prima țară fără studenți”. Ilie Bolojan taie din investițiile guvernelor anterioare pentru universități
Programul „Prima țară fără studenți”. Ilie Bolojan taie din investițiile guvernelor anterioare pentru... Jurnalul
Paris Hilton a strălucit ca o prințesă la premiera documentarului său. Imagini de la spectaculosul eveniment
Paris Hilton a strălucit ca o prințesă la premiera documentarului său. Imagini de la spectaculosul eveniment Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Românii îşi vor putea deschide o firmă în orice stat din UE, online, în 2 zile
Românii îşi vor putea deschide o firmă în orice stat din UE, online, în 2 zile Observator
De ce e atât de importantă ora la care iei micul dejun. Ce impact poate avea asupra sănătății
De ce e atât de importantă ora la care iei micul dejun. Ce impact poate avea asupra sănătății MediCOOL
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
9 tipuri eficiente de terapie pentru adolescenți
9 tipuri eficiente de terapie pentru adolescenți DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume UseIT
Mini tarte cu cremă de brânză, roșii cherry și rondele de praz
Mini tarte cu cremă de brânză, roșii cherry și rondele de praz Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x