Armin Nicoară a ajuns de urgență la spital. Cum se simte și ce declarații a făcut după ce a avut nevoie de ajutorul medicilor

Armin Nicoară a ajuns la spital, unde a avut nevoie de ajutor medical de urgență, dat fiind faptul că a avut o stare fizică foarte rea, despre care spune că încă se tratează.

Armin Nicoară a avut parte de zâteva zile grele din punct de vedere fizic. Iată ce declarații a făcut cu privire la situația sa medicală:

''Nu sunt refăcut complet, tocmai ce a plecat asistenta de la mine de acasă pentru că am reușit să vorbesc cu doamna doctor să-mi facă perfuziile acasă, că nu am reușit să mă deplasez la spital deoarece mi-a fost foarte rău. Am ajuns din Irlanda, acolo unde am avut un eveniment și după spectacol am picat la pat. Am avut febra 40 și de acolo a început calvarul pentru mine. Nici acum nu sunt refăcut complet'', a declarat Armin Nicoară în exclusivitate la Antena Stars, potrivit spynews.ro.

Claudia Puican, iubita acestuia, i-a fost alături la fiecare pas.

''Am avut noroc cu ea (n.r Claudia). Ea s-a ocupat în totalitate de mine. Eu nu am reușit să ajung la evenimente și a fost ea. A fost mai ușor pentru mine. Nu mai sunt în dubii, urmează în scurt timp să facem cununia, dar mai trebuie să punem la punct unele detalii. Sperăm să trecem peste toate cele'', a mai declarat Armin Nicoară pentru sursa citată mai sus.

Armin Nicoară și Claudia Puican au aflat că nu pot avea copii

Armin Nicoară și Claudia Puican au aflat de curând că nu pot face copii, iar vizita la un medic specialist le-a mai adus puțină speranță. În cadrul întâlnirii lor cu doctorul, Claudia Puican nu și-a putut stăpâni emoțiile și suferința și a izbucnit în lacrimi.

Armin Nicoară și Claudia Puican poartă în inimile lor o suferință de nedescris de când au aflat că nu pot avea copii atât de ușor. Cei doi se străduiesc de mai multă vreme, însă analizeze pe care le-au făcut au clarificat motivul pentru care aceștia nu au reușit până la momentul de față să realizeze acest lucru.

Iată că problema ar fi la Armin Nicoară, care ar produce spermatozoizi imobili, lucru care nu poate duce la sarcină pentru iubita lui, Claudia Puican. În cabinetul medicului, artista a izbuncit în lacrimi, din cauza emoțiilor și a suferinței pe care o poartă în inima ei. Cei doi își doresc ca din rodul iubirii lor să iasă un copil și vor face tot de le stă în putință pentru a reuși acest lucru.

Medicul le-a oferit două soluții care i-ar putea ajuta în acest traseu. „Am făcut câteva analize la Timișoară și am zis să vă arăt. Ne dorim din tot sufletul să avem un copil. La Armin este o mica problema, el având diabet de la vârsta de 15 ani, ma gândesc ca de aici este problema”, spune Claudia, întinzându-i medicului telefonul mobil pe care aceasta avea fișa de analize.

„La mine este o mică problemă pentru că nu țin un regim alimentar prea ok. Noi ne ocupăm cu muzica amândoi și avem un stil de viață mai agitat”, spune și Armin Nicoară.

„Îmi este frică un pic, având un program atât de dezordonat și nu avem alimnetația bună, nu vrem să afecteze bebelușul”, spune și Armin Nicoară.

„Vi s-au umplut ochișorii de lacrimi. Sunteți un cuplu tânăr și aveți șanse. În cel mai rău caz, puteți obține prin vitro, medicina a evoluat. Pot rezolva multe”, în încurajează medicul, atunci când vede că Claudiei Puican i s-au umezit ochii de lacrimi.

