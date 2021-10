Armin Nicoară are un suflet mare. El și logodnica lui au făcut acte de caritate la un adăpost de câini

Armin Nicoară și Claudia Puican au fost foarte emoționați de povestea unor femei care și-au făcut un adăpost de câini și au vrut să ia parte și ei la această activitate morală și socială, ajutând cu mai mulți saci cu mâncare pentru câini.

Armin Nicoară și Claudia Puican, act caritabil pentru un adăpost de câini. Cum au ajutat cei doi artiști

Armin Nicoară și Claudia Puican au vrut să se implice pentru a ajuta un adăpost de câini pentru care au făcut o donație de câțiva saci cu mâncare. Cei doi au fost foarte impresionați de iubirea pe care două femei o au pentru câini și cum din timpul și resursele personale financiară au grijă de 70 de câini și au vrut și ei să se implice, atât cât se poate.

„Noi suntem iubitori de animale, iubesc câinii, am și acasă. Tata ne-a întrebuințat treaba asta”, spune Armin Nicoară.

„De mică am fost învățată cu animale și mă atașez rapid”, spune și Claudia Puican.

„Mă impresionează povestea cu adăpostul de câini, o să iau și eu vreo 10 saci de mâncare pentru câini”, spune Armin Nicoară, dornic să ajute adăpostul cu mâncare pentru câini.

„O dată am fost mușcat de câine obraznic și mi-e frică”, spune el.

„Dacă te simte că ți-e frică...mai tare latră. Le lăsăm mâncarea la poartă”, spune Claudia Puican, fiindu-i teamă de câini.

Armin s-a mobilizat și a mers la mașină să aducă sacii cu mâncare pentru câini.

„Mai bine mă duc să iau sacii din mașină, că aici sunt mulți căței și sigur le e foame”, spune Armin Nicoară, pregătit să ofere câinilor de mâncare.

„Pasiunea asta o am dintotdeauna, am fost mușcată, dar tot îi iubesc. Mi-e drag de ei, nu-i țin pentru niciun profit. Îi țin din iubire. Îi am de trei ani de zile”, spune femeia care deține adăpostul.

„Noi am adus mâncare de câini. Am adus saci”, anunță Armin Nicoară.

Armin Nicoară și Claudia Puican, sperietură de zile mari în vacanța din Africa

Vacanță cu peripeții pentru cuplul Armin Nicoară și Claudia Puican, în Africa. Cei doi s-au temut pentru viețile lor, atunci când au auzit la geam un leu, în timpul nopții.

Artiștii Armin Nicoară și Claudia Puican s-au bucurat de o vacanță de vis în Africa, unde au avut parte de tot felul de întâmplări neprevăzute. Cei doi nu au reușit să se odihnească prea bine într-una dintre seri deoarece au auzit un răget de leu chiar la geamul camerei lor, pe la ora 3 dimineața.

„Haideți să vă zic ce s-a întâmplat în această noapte. Ne-am trezit pe la ora 3, aveam un leu la geam. Ne-am speriat, a fost ceva crunt. Vă dați seama cum am dormit. În orice moment poate apărea: leu, leopard, orice”, declara Armin Nicoară la Antena Stars, în emisiunea Chef de viață.

„Ne-a stat leul la geam. Câtă oboseală a fost, dar a meritat”, spune și Claudia Puican.

