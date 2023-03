Armin și Claudia, momente dramatice după ce un om îi aștepta în fața ușii. Ce s-a întâmplat când s-au apropiat.

Cei doi artiști au fost urmăriți de o persoană de sex masculin, care îi spiona peste tot, inclusiv la spiona locuința și îi urmărea. Armin Nicoară a povestit într-un interviu pentru Antena Stars momentul în care l-a întâlnit pe individul care îl aștepta în fața ușii, după ce l-a urmărit la 3 dimineața.

Armin Nicoară a povestit momentul când a plecat de la studio noaptea, fără soția sa, pentru că e a rămas să mai cânte. Era destul de târziu, în jurul orei 3 dimineața, când artistul a decis să meargă spre casă.

Armin Nicoară s-a trezit cu un individ străin în fața ușii sale. Acesta îl aștepta pe hol încă de când a venit acasă

Armin Nicoară povestește: “Claudia era la studio, eu nu am mai stat, zic mă duc acasă, rămâi tu aici. Am plecat acasă, frumos, noaptea prin subteran intru cu mașina, când mă duc la ușa pe unde intru eu la subsol văd ceva pus la ușă (n.r ceva era pus pentru a ține ușa deschisă astfel încât să se poată intra fără cartelă). Noi avem voie doar cu cartele să intrăm acolo. Zică că nu este ok, poate o fi vrut cineva să intre, însă nu e bine… Mă duc la lift și tot timpul urmăresc să văd la ce etaj e oprit liftul. Văd etajul 6”.

Artistului i s-a părut ciudat că liftul era la etajul 6 la ora 3 dimineața, s-a gândit că o fi vreo situație în vecini, însă a încercat să ignore acest semn pe moment: “Urc cu liftul, dar parcă am avut o presimțire. Eu eram cu căștile în urechi, am avut o emoție, și am scos căștile. Văd că era lumina cu senzor aprinsă. Mă gândeam cine să fie la ora asta noaptea pe hol. Zic că nu este ok”.

Acesta a intrat în casă și a lăsat ușa neîncuiată până a luat legătura cu soția lui. Se gândea să nu închidă ușa ca să poată intra mai ușor Claudia Puican: “Am mai stat, zic totuși să o închid și să o sun pe Claudia să văd cum fac cu cheia. Când a deschis ușa la casă, cineva în fața ușii mele. În momentul ăla am avut un șoc, n-am mai știut cum să reacționez. Am închis repede ușa, persoana respectivă a luat-o la fugă”, a povestit Armin Nicoară.

