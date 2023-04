Arnold Schwarzenegger a astupat o groapă de pe strada sa. Imagini inedite cu actorul: „În loc să te plângi, mai bine faci ceva”

Actorul de acțiune Arnold Schwarzenegger a arătat că nu-l deranjează să se murdărească pe mâini, reparând o groapă uriașă din cartierul său din Los Angeles. La cei 75 de ani ai săi, Arnold Schwarzenegger s-a săturat să aștepte ca groapa să fie astupată după săptămâni de suferință pentru șoferi și bicicliști, așa că a decis să acționeze el însuși.

Starul a distribuit un videoclip pe rețelele soaciale, în care apare cu o lopată în mână. În timp ce efectuează reparațiile împreună cu echipa sa, Schwarzenegger este văzut spunându-i unei vecine recunoscătoare în trecere: „Este o nebunie. De trei săptămâni aștept ca această gaură să fie astupată”. Vecina care se afla la volan și care l-a văzut pe actor muncind, a ținut să se oprească pentru a-i mulțumi acestuia.

Arnold Schwarzenegger a publicat un videoclip pe Internet, în dreptul căreia a transmis un mesaj. Actorul a povestit cum de săptămâni întregi groapa imensă îi afectează pe șoferi și pe bicilciști, așa că a decis ca el să nu mai accepte lamentări și să pună umărul la treabă.

„Astăzi, după ce tot cartierul a fost supărat de această groapă uriașă care strică mașinile și bicicletele de săptămâni întregi, am ieșit cu echipa și am reparat-o. Eu zic mereu că în loc să te plângi, mai bine faci ceva. Poftim!”, scris celebrul actor în dreptul unui videoclip publicat pe rețelele sociale.

Today, after the whole neighborhood has been upset about this giant pothole that’s been screwing up cars and bicycles for weeks, I went out with my team and fixed it. I always say, let’s not complain, let’s do something about it. Here you go. pic.twitter.com/aslhkUShvT