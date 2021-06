Ashley Tisdale, fotografie cu bustul, la un an de când și-a scos silicoanele. Cum arată acum actrița după ce a născut o fetiță

Ashley Tisdale a publicat o fotografie pe rețelele de socializare, iar fanii au fost în delir. Actrița, cunoscută pentru rolul său important din seria de filme High School Musical, și-a scos silicoanele în urmă cu un an, atunci când a aflat că a rămas gravidă, iar acum se bucură de un bust impunător și se declară mulțumită de schimbările suferite de trupul ei pe perioada sarcinii.

Actrița care a devenit cunoscută la o vârstă fragedă, după ce a fost distribuită în filmele de la Dinsey, printre care și celebra serie High School Musical, acum a devenit mamă și se bucură la intensitate maximă de acest nou rol pe care îl are.

Ashley Tisdale, poză la un an de când a renunțat la silicoanele

Ashley Tisdale este o mamă full-time, dar acest lucru nu o oprește din a-și ține fanii la curent cu toate noutățile din viața ei. Așa că, de curând, ea a publicat pe conturile personale de socializare o fotografie în care bustul a fost principalul subiect, așa cum a și scris. Actrița care de curând a jucat și rolul principal din filmul Scary Movie 5 a avut și un mesaj pentru fanii ei, unde a mărturisit că se simte mult mai bine acum, de când nu mai are implanturi.

Fotografia a făcut înconjurul lumii shiwbiz-ului, iar ea se bucură că noul ei bust 100% natural face furori. Iată ce spune actrița despre acest subiect.

„Got my implant taken out a year ago, got pregnant and now have natural boobs. Life is funny. (Mi-am scos implanturile cu un an în urmă, am rămas gravidă, iar acum am sâni naturali. Viața e amuzantă”, a scris ea pe Instagram, în secțiunea de story.

Ashley Tisdale, mai fericită ca niciodată de când a devenit mămică

Viața pentru Ashley Tisdale a luat o întorsătură totală, mai ales de când și-a găsit sufletul pereche și a devenit și mamă. Acum este fericită și împlinită, așa cum nu a fost niciodată până acum, iar aceste lucruri i se citesc cu multă ușurință pe chip.

Frumoasa blondină și Christopher s-au căsătorit în 2014, la doi ani după ce începuseră relația, fiind unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz. Ashley a recunoscut că fetița ei a fost ''botezată înainte ca ea să vină pe lume'', în timp ce discutau despre posibilele nume ale bebelușilor anul trecut.

La petrecerea de dezvăluire a sexului bebelușului, Ashley și iubitul ei au ales în locul artificiilor colorate un tort care avea la interior crema de culoare roz, arătând astfel că cei doi așteaptă venirea pe lume a unei fetițe.

Până în momentul de față, ea a publicat mai multe fotografie în care i se vede chipul fiicei lor și e clar că seamănă cu ea, fiind la fel de frumoasă.