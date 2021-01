Ashley Tisdale, una dintre vedetele care făcea furori în serialul ''High School Musical'' este însărcinată. Cum arată soțul

''Cu siguranță mi-e poftă de ceva dulce după ce servesc cina'', a spus actrița.

Actrița și soțul ei Christopher au făcut marele anunț în luna septembrie printr-o postare pe rețelele de socializare. Cuplul a pus la cale o ședință foto extrem de elegantă în curtea casei lor. Momentul adorabil a topit inimile fanilor, care au ținut neapărat să le spună că vor fi ''niște părinți minunați''. Ashley și Christopher au tăiat împreună un tort mare acoperit în întregime de frișcă. Fericirea lor a fost detaliul cel mai vizibil în cele câteva fotografii distribuite.

''Acest an a fost dificil. Din foarte multe motive. Am traversat suișuri și coborâșuri într-un roller coaster plin de emoții. Cred că această zi este cea mai bună zi din viața mea! Am plâns de fericire'', au fost cuvintele emoționante pe care Ashley Tisdale le-a adăugat în dreptul descrierii.

''Evident, am fost entuziasmat, pentru că într-adevăr îmi doream o fată'', a spus și fericitul viitor tătic.

Ashley și-a informat fanii că nu intenționează să stea prea mult acasă și că își propune să revină cât de curând la muncă.

''Se spune că primele două săptămâni sunt săptămâna iadului. Sunt sigură că îmi voi lua o lună de concediu, dar sunt genul de persoană care are multe sarcini de îndeplinit. Îmi place să lucrez. Cred că sunt foarte activă ca persoană ... nu cred că îmi voi lua prea mult timp liber'', a declarat Ashley Tisdale, informează aceeași sursă menționată mai sus.

Oamenii o știu pe Ashley Tisdale de când era o vedetă Disney. Ea a devenit celebră în momentul în care și-a făcut prima dată apariția în ''High School Musical'', în 2006, alături de Vanessa Hudgens și Zac Efron. Acrița nu a lipsit nici din următoarele părți ale seriei, în 2007 și 2008.