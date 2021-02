Fotografie nud, cu doar câteva luni înainte să nască. Ce selfie lipsit de inhibiții a postat Ashley Tisdale pentru fanii săi

La începutul toamnei, frumoasa actriță a dezvăluit că e însărcinată cu primul ei copil și în curând va deveni mămică. Frumoasa actriță, cunoscută pentru rolul ei din High School Musical, a dorit să împărtășească cu cei 13,3 milioane de urmăritori un selfie din intimitatea casei sale, dezvăluind cât de mult s-a schimbat corpul ei în ultimele luni de când e însărcinată.

Actrița în vâstă de 35 de ani a adăugat la descrierea pozei un text inspirational, pentru toți cei care o urmăresc: “So much of the time we give our love to others. Let's start loving ourselves and our bodies in every shape and form. Our bodies do a lot for us every day and we neglect to acknowledge that. Thank your body and say I love you” (Ne petrecem mult timp din viețile noastre să îi iubim pe alții. Hai să începem să ne iubim și pe noi înșine și corpurile noastre, indiferent de forma lor. Corpurile noastre fac multe pentru noi în fiecare zi și neglijăm să fim conștienți de acest lucru. Mulțumește-i corpului tău și spune te iubesc).