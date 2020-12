Au aceeasi vârstă, dar arată complet diferit. Vedete de-o seamă care par născute în epoci diferite

Cele două vedete au 51 de ani, însă Paul Rudd pare mult mai tânăr de atât.

Paul Rudd este un actor și scenarist american care a jucat în numeroase prodcuții, cea mai recentă fiind Avengers: Endgame

Marilyn Manson este un cântăreț, artist vizual, compozitor și actor American, care a ieșit în evidență de-a lungul timpului prin imaginea sa controversată.

Selena Gómez și Cardi B

Cele două artiste au amândouă 28 de ani, însă Selenea mizează pe naturalețe, în timp ce Cardi B are un aspect mult mai matur, ceea ce ne-ar putea face să credem că între cele două există o diferență de vârstă.

Selena Gómez este o actriță și o cântpreață American, aceasta devenind o vedetă internațională odată cu rolurile sale din adolescent în producții Disney.

Crdi B este o cântăreață americană de muzică rap, trap și hip hop. Ea a devenit cunoscută în 2017, cu piesa Bodak Yellow.

Brie Larson și Lily Collins

Cele două actriție au 31 de ani și, deși amândouă arată încântător, pare că este o diferență de vârstă între ele, întrucât Lily are o inocență și o finite car eo fac să pară mai tânără decât spune vârsta din bulletin.

Brie Larson, este actriță și cântăreață americană. Acesta a devenit cunoscută pentru rolurile sale din filmele Sleepover (2004), Scott Pilgrim vs. the World (2010), The Trouble with Bliss (2012), 21 Jump Street (2012), Short Term 12 (2013), The Gambler (2014) și serialul United States of Tara (2009–11).

Lily Collins, fiica lui Phil Collins, este o actriță americană care acum se bucură de un success răsunător pentru serialul Emily in Paris

Angelina Jolie și Tara Reid

Cele două actrițe americane arată încântător la vârsta de 45 de ani, dar cine ar crede că Angelina Kolie are atâți ani, dacă n-ar cunoaște acest aspect?

Tara Reid este o actriță americană care a apărut pentru prima oară pe ecran la vârsta de 6 ani.

Angelian Jolie este o actriță și regizoare de film americană; laureată a unui Premiu Oscar, trei Premii Globul de Aur și două Screen Actors Guild Awards.