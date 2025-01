Actorul Jesse Eisenberg și-a făcut vacanța la Timișoara. Ce l-a impresionat:„Singura dată când am fost în vacanță și nu m-am urât”

Celebrul actor de la Hollywood și-a petrecut vacanța împreună cu familia în România. Iată ce spune despre zilele petrecute aici.

Jesse Eisenberg a dezvăluit într-un interviu în show-ul lui Jimmy Kimmel că a vizitat Timișoara împreună cu familia sa. Respectiva vacanță pare să fie una dintre preferatele sale din mai multe puncte de vedere.

Jesse Eisenberg și-a făcut vacanța la Timișoara. Ce l-a impresionat pe celebrul actor: „Singura dată când am fost în vacanță și nu m-am urât”

Jesse Eisenberg este nominalizat la Oscar la categoria „Cel mai bun scenariu original” pentru filmul A Real Pain. Aceasta nu este prima sa nominalizare, actorul a intrat pe lista scurtă și în 2011 pentru rolul din The Social Network, unde l-a interpretat pe Mark Zuckerberg.

Jesse Eisenberg a ales o destinație de vacanță mai puțin populară printre vedetele de la Hollywood, mai exact Timișoara, România. Acesta a venit cu întreaga familie și chiar le-a vorbit copiilor despre istoria acestui oraș.

Celebrul actor a rămas profund impresionat de locurile vizitate, de oraș în sine, spunând că: „Orașul este minunat și totul e frumos.”

Jesse a mai relatat faptul că i-a povestit copilului său, lăsând deoparte detaliile violente, despre Revoluția împotriva regimului lui Nicolae Ceaușescu.

„Am fost cu familia în Timișoara, România, care este locul unde a pornit Revoluția împotriva lui Ceaușescu. (...)

Copilul, că avem doar unul, dacă erau doi era exclus. A fost minunat, i-am explicat copilului ce s-a întâmplat, nu la modul violent, ci doar i-am explicat că a fost un dictator. A fost o călătorie uimitoare, orașul este minunat și totul e frumos. Aia a fost singura dată când am fost în vacanță și nu m-am urât”, a declarat celebrul actor.

Actorul s-ar simți vinovat de fiecare dată când pleacă în vacanță, iar de această dată a avut parte de clipe minunate, fără senzația de vinovăție.

Potrivit unei surse, actorul ar fi ajuns în România în toamna anului trecut, când filma la Budapesta pelicula Now You See Me 3.