Averea Anamariei Prodan se ridică la aproape 60 de milioane de euro. "Am bani să trăiesc 20 de vieți". Din ce a făcut avere

Prodan ocupă locul 141 în clasamentul Top Capital și, potrivit Fanatik.ro, afacerile care au adus-o pe această poziție sunt din diverse domenii, de la imobiliare, sport, modă și televiziune până la cryptomonede.

”Am afaceri mai multe domenii, am în imobiliare, în domeniul sportiv, în modă, în televiziune și am investit și în cryptomonede”, a precizat Anamaria Prodan, potrivit sursei menționate.

„Dacă acum aş renunţa la meseria mea, aş trăi bine mersi pentru încă 20 de vieţi. Eu, fără banii lui Reghecampf şi fără banii de la mama, singură, aş putea trăi din 10 milioane de euro. Am evoluat", declara Prodan cu ceva timp în urmă pentru capital.ro.

Prodan, o glumă ironică despre faptul că Reghecampf i-ar fi golit unele conturi și ar fi mutat banii în contul amantei sale: “Îmi recapăt eu averea și ajung în Top 50”

Totodată, impresara a glumit că e pe locul 141 doar pentru că i-a fost sustrasă o parte din avere, dar va ajunge pe o poziție mai înaltă.

”141? Ahhh. Sunt locul 141 după ce mi-a fost sustrasă o mare parte din avere. Dar o să recuperez și o să fiu în top 50”, a spus, mai mult râzând, Anamaria Prodan, făcând aluzie la plângerile penale pe care le-a depus, de curând, potrivit aceleiași surse.

Anamaria Prodan despre finanțele din fotbal: ”Toată lumea știe că fac bani din fotbal, dar fotbalul este o chestie de hobby”

Anamaria Prodan a recunoscut că a avut un start excepțional și că o bună parte a averii sale este moștenită de la mama sa, cântăreața de muzică populară, Ionela Prodan.

De altfel, majoritatea veniturilor ei au fost tot din afaceri cu imobiliare. ”Imobiliarele reprezintă cam 50% din averea mea”, a explicat Prodan.

”Toată lumea știe că fac bani din fotbal, dar fotbalul este o chestie de hobby, e un hobby foarte mare la mine".

"Dar eu nu stau în banii din fotbal. Am imobiliare, am crypto”, a mai spus Anamaria Prodan.

”Cam 30% din avere este investită și provine din fotbal, din ceea ce am făcut eu în fotbal. Restul, de 20 de procente, reprezintă bani din domenii precum televiziunea, unde am investit o sumă considerabilă , dar și cryptomodedele", a mai explicat Anamaria Prodan.

Toate diamantele sunt pentru mâinile Anamariei Prodan. Inele și brățări de 400 de mii de euro doar la mâna dreaptă și 700 de mii, la mâna stângă

Nici la capitolul modă și investiții prețioase impresara nu stă deloc rău. Ea are un business de care se ocupă fiica sa, care are studii în domeniu și care, potrivit spuselor sale, merge foarte bine.

Astfel, potrivit sursei menționate anterior, Prodan poartă bijuterii în valoare de minimum 340.000 de euro la mâna dreaptă, brățări cu diamante și inele de aproximativ 40.000 de euro iar mâna stângă ar însuma vreo 700 de mii de euro din ceasuri de lux și brățări din aur cu diamante.

”Îmi plac ceasurile, am o adevărată colecție. Am 12 ceasuri. Am o colecție Cartier și o colecție Rolex”, a mai spus impresara care, momentan, este în plin divorț complicat cu Laurențiu Reghecampf.