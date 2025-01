Babasha a cerut-o în căsătorie pe Mălina în timpul unui concert de Revelion. Iată imaginile emoționante.

Babasha are 22 de ani și a devenit extrem de cunoscut după apariția pe scenă alături de Coldplay. Pe cât a fost de huiduit în prima seară a concertului, pe atât de mult a fost aplaudat de atunci.

Recent, acesta a dezvăluit că va deveni tată, iubita sa fiind însărcinată. În noaptea de Anul Nou, în timpul unui concert, artistul a cerut-o pe Mălina în căsătorie.

Babasha și-a cerut iubita de soție. S-a întâmplat chiar pe scenă de Anul Nou: „Femeia asta este darul meu de la Dumnezeu”

Babasha se afla pe scenă în noaptea de Revelion, cântând pentru zeci de oameni, când a intrat și Mălina Ciubotariu, iar artistul s-a așezat în genunchi cerând-o de soție.

Mălina a fost extrem de emoționată și nu și-a contenit lacrimile de fericire.

Cei doi s-au oficializat relația în iunie anul trecut, iar în luna noiembrie au anunțat că așteaptă primul copil.

Noaptea dintre ani a devenit cu totul specială pentru Babasha și Mălina, hotărând să-și unească destinele.

Ulterior, acesta a postat și pe contul său de Instagram momentul cererii în căsătorie, însoțit de mesajul:

„Prin cuvinte n-am puterea să spun pe deplin

C-am să te iubesc o viață sună prea puțin

Vreau măcar să știi sigur că am să fiu mereu

Cel mai mare fan al tău atunci când ți-este greu!

Mulțumesc 2024! Mulțumesc pentru tot ce m-ai învățat. Anul în care am trecut de la o extremă la alta. Anul în care am aflat cine sunt cu adevărat!

Mulțumesc, Doamne, pentru Muzică, mulțumesc pentru Formație, multumesc pentru susținători, mulțumesc pentru toții copiii care mă iubesc, mulțumesc pentru echipa cu care lucrez zi și noapte pentru proiectul ăsta frumos, multumesc pentru evenimente, mulțumesc pentru ColdPlay, mulțumesc pentru liniște și mulțumesc pentru mărirea familiei mele… mulțumesc 2024 pentru Malina și Cairo! ♥️

2025, te aștept mai pregătit decât oricând cu armele încărcate! ♥️🫶🏼🙏🏽”

Cum a răspuns Babasha după ce a văzut reacția internauților la cererea în căsătorie

În culmea fericirii, Babasha și Mălina s-au îmbrățișat și s-au sărutat pe scenă, înainte ca artistul să își continue concertul.

Tânăra era vizibil emoționată, ba chiar confuză la început. Însă lacrimile nu au oprit-o să îi spună „DA” din toată inima iubitului său.

Deși oamenii i-au aplaudat și s-au bucurat pentru decizia lor, în mediul online s-au format din nou două tabere, iar unii internauți nu au văzut cu ochi buni căsătoria celor doi.

Babasha a avut un răspuns pentru cei din urmă. Acesta a postat la InstaStory următorul mesaj:

„Și în noaptea dintre ani sunteși plini de ură. Numai oameni răutăcioși. Am cerut-o pe Mălina aseară pentru sufetul meu și al ei, pentru iubirea noastră, nu pentru oamenii răutăcioși.

Nu mai judecați voi că nu știți prin câte am trecut să ajung astăzi cine sunt, câte am îndurat ca să reușesc și să mă întrețin singur, lucru pe care îl fac de 3-4 ani încoace, fără să sun la mami și la tati, că au și ei destule pe cap. Am fost un copil muncitor de mic și nu am dat pe afară de bani, nici eu, nici familia mea.

Nu am primit nimic de la nimeni pe degeaba și nu am fost niciodată de acord cu reușitele <<pe tavă>>! Am umblat și am muncit de mi-au sărit capacele, așa încât uneori mi-am pus în pericol și sănătatea. Dar voi, cei răutăcioși nu aveți cum să înțelegeți munca din spatele unor imagini.

Voi care stați toată ziua să comentați până și de copilul meu și de familia mea și de orice zic sunteți ceva groaznic. (...)”