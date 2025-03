Carmen Șerban, complicații în urma unui lifting facial: „Sunt în recuperare”. Cum se simte artista acum

Carmen Șerban a trecut, recent, printr-o perioadă mai dificilă după ce a ales să își facă un lifting facial. Artista a vorbit despre complicațiile care au apărut în urma procedurii și a dezvăluit cum se simte acum.

Carmen Șerban a precizat că de curând a ales să-și facă un lifting facial, însă a avut parte de o complicație neașteptată. Deși procedura a fost una planificată, efectele secundare au fost neașteptate, așa că a fost nevoită să urmeze un tratament intensiv pentru a depăși perioada dificilă.

Citește și: Carmen Șerban se confruntă cu grave probleme de sănătate. "Am început să plâng pentru că...". Ce a pățit

Cu ce complicații s-a confruntat Carmen Șerban după liftingul la nivelul feței: „Mi-a apăsat pe un nerv și sunt...”

Invitată recent în emisiunea Viața fără filtru de la Antena Stars, Carmen Șerban a dezvăluit că și-a făcut un lifting facial, însă lucrurile nu au mers prea bine după intervenție. Acum, este în recuperare, după ce medicii s-au ocupat de ea.

Articolul continuă după reclamă

„Eu, de curând, am făcut un lifting facial și am avut parte de o mică complicație, un mic hematom care acum se vindecă puțin mai greu. Mi-a apăsat pe un nerv facial și sunt în recuperare (…) Acum mă simt puțin mai bine, pentru că ieri am avut șapte zile în care s-au ocupat domnul doctor cu toată echipa lui foarte intens de mine, am perfuzii aproape zilnice, cu laser”, a povestit Carmen Șerban în cadrul emisiunii, citată de Revista Viva.

Citește și: Cum arată Carmen Șerban în prezent. Ce studii are cântăreața și cu ce se ocupa înainte de a deveni faimoasa

Ce operații estetice mai are Carmen Șerban

Potrivit Revista Viva, după ce a făcut trei operații estetice în mai puțin de doi ani și a slăbit remarcabil, Carmen Șerban arată de nerecunoscut la 54 de ani.

Artista a optat pentru chirurgia estetică. Procedurile au fost efectuate la Timișoara, iar pentru micșorarea nasului, un lifting facial și o modelare a sânilor cu ajutorul protezelor siliconice, Carmen Șerban a cheltuit în jur de 15.000 de euro, mai notează sursa citată mai sus.

Acestea nu sunt singurele transformări prin care artista a trecut în ultimii ani. Carmen Șerban a slăbit foarte mult și și-a schimbat culoarea părului, trecând de la brunet la blond și invers.

„Am slăbit 15 kilograme şi mi s-a făcut un surplus la faţă. Nu a fost ideea să apelez la un medic chirurg, dar aveam o deviaţie de sept foarte urâtă, care mă împiedica de multe ori la cântări. Stăteam tot timpul cu spray-ul după mine”, povestea Carmen Șerban, în urmă cu câțiva ani, citată de Revista Viva.