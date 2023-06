Babi Minune, primele declarații după ce a fost arestat. „Nu știam ce se întâmplă cu mine” Ce acuzații grave i-au fost aduse

Babi Minune, cunoscut încă de mic copil pentru vocea cu care a cucerit mii de fani, și-a luat de curând comunitatea prin surprindere după ce a fost arestat de poliție, în urma unui incident controversat. Ce a dezvăluit manelistul despre întreaga situație.

Babi Minune, primele declarații după ce a fost arestat. Ce acuzații grave i-au fost aduse și cum se apără manelistul | Instagram

Potrivit informațiilor apărute în presă, cântărețul ar fi agresat fizic și tâlhărit un alt bărbat, motiv pentru care a fost reținut pentru 24 de ore.

În urma acuzațiilor grave care i-au fost aduse, pentru care se vehicula că s-ar putea alege și cu dosar penal, Babi Minune a decis să își explice și propria variantă de poveste. Iată primele declarații ale manelistului. Ce a dezvăluit acesta că i s-a întâmplat în arest și cine este bărbatul care i-a făcut plângere.

De ce a ajuns Babi Minune în arest. Primele declarații ale manelistului

Pe data de 14 iunie 2023, Babi Minune a fost reținut pentru 24 de ore. Pe camerele de supraveghere, se poate observa cum manelistul a bătut un bărbat pe o stradă din Sectorul 5 al Capitalei, în apropierea casei sale, după care i-a luat telefonul.

Babi Minune a declarat că el și bărbatul cu care a avut un conflict se cunosc, iar toată situația ar fi pornit de la un motiv neașteptat. Cântărețul a explicat că acesta i-a fost prieten, însă Babi ar fi aflat că bărbatul i-ar fi dat mesaje nepotrive partenerei lui.

Cât despre imaginile apărute în presă, artistul a mărturisit că nu a intenționat să îi fure telefonul, ci doar să dovedească faptul că are dreptate și că acuzațiile pe care i le aduce fostului lui amic sunt adevărate.

„A fost o prostie felul în care s-au interpretat lucrurile. Îmi permit să-mi fac un magazin de telefoane, nu aveam de ce să îi fur telefonul. Nu ar trebui să se interpreteze ca tâlhărie, a fost vorba despre o nelămurire.

Băiatul pe care l-ați văzut în imagini mi-a fost prieten, stă cu mine pe scară. A fost vorba despre gelozie! El i-a scris partenerei mele. Eu când am văzut mesajul, am luat foc. L-am lovit cu cotul din cauza mesajului pe care l-am văzut. Cred că toți am fi luat-o razna dacă un prieten s-ar da la iubitele noastre.

Nu am vrut să fug cu telefonul lui, el nu era atent la discuție și mă mințea în continuare, am vrut să mă asigur, să văd cu ochii mei. Am văzut mesajul și de aceea l-am lovit", a declarat Babi Minune, pentru Spynews.ro.

Cu ce probleme s-a confruntat Babi Minune în arest

Cât despre cele 24 de ore petrecute în arest, cântărețul a mărturisit că a fost o experiență foarte grea și neplăcută. Mai mult decât atât, Babi a declarat că momentul reținerii nu înțelegea ce se petrece cu el, având în vedere că în trecut nu a mai avut probleme cu legea.

„Eu sunt artist, nu sunt bătăuș. Nu am apărut în viața mea la poliție, mai ales într-un Parchet. Când am ajuns acolo, nu știam ce se întâmplă cu mine. În cele 24 de ore petrecute în arest mi s-a luat aerul, aveam ocazia să mi se întâmple - Doamne Ferește - și altele. Nu am fost niciodată pus în postura aceasta și nu am crezut vreodată că se va ajunge în acest hal. Dacă era adevărat că l-am tâlhărit, eram arestat preventiv, după ce am fost reținut", a mai declarat artistul.

În prezent Babi Minune se afla sub control judiciar. Artistul îsi dorește să revină în muzică după o pauză din ultima perioadă. Mai mult decât atât, cântărețul și sora lui, Petruța, pregătesc câteva proiecte împreună.

Babi Minune a devenit cunoscut în urmă cu mai bine de 15 ani, datorită vocii sale. Provine dintr-o familie săracă, însă după ce a fost remarcat, a plecat împreună cu mama și sora lui la București pentru a-și urma visul.