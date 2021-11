O mai ții minte pe Petruța, sora lui Babi Minune? S-a transformat într-o domnișoară superbă. Iată cum arată la 22 ani

Încă de când era era doar un novice în lumea artistică, Babi Minune o avea alături pe sora lui mai mică, Petruţa, care se unduia pe melodiile lui.

Cum arată Petruța, sora lui Babi Minune

Toată lumea o ştie pe micuţa Petruţa Dobre, cea care era îmbrăcată într-o fusta tradiţională ţigănească şi cu o camaşă cu vedere la buric. Fetița avea multă energie pe ringul de dans.

Acum, Petruța nu mai este micuța care fermeca pe toată lumea cu carisma ei. Sora cea mică a lui Babi Minune a crescut şi s-a transformat total. Petruţa are 22 de ani şi a devenit o domnișoară superbă.

Chiar dacă nu mai este dansatoarea fratelui ei, Petruţa a reușit să se lanseze şi ea în lumea muzicii. Petruța a colaborat la mai multe piese pe care le distribuie pe conturile sale de socializare.

La 22 de ani, Petruța este blondă, are părul lung și este incredibil de frumoasă. Conștientă de atuurile sale fizice, tânăra este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde interacționează des cu cei care o admiră.

Babi Minune a avut o viață grea

În urmă cu câțiva ani, Babi Minune spunea la Antena Stars că au fost zile în familia sa când nu aveau ce mânca, iar o pâine era de multe ori singura hrană.

”Nu am avut o viață bună. Am fost într-o familie săracă și nu am avut posibilitate, dar Dumnezeu există pentru toată lumea, nu numai pentru noi și Dumnezeu a considerat că trebuie să avem și noi un loc al nostru, unde să ne bucurăm cum se bucură și alți oameni. Nu aveam posibilități. Am fost într-o familie eu, cu mama și cu frații mei.

Am crescut cu toții împreună. Am avut neam destul de mare, dar niciodată nu am apelat la X, la Y. Am făcut-o singuri. Au existat zile în care nu am avut ce să mâncăm. Atunci, făceam masa aia de dragoste. Ce aveam, o pâine, o rupeam în șapte feluri și era ca și cum era masa plină”, a declarat Babi Minune la ”Showbiz Report”.

