„Beau de îl bag sub masă pe Băsescu”. Monica Tatoiu, declarații uimitoare despre obiceiurile pe care le are la vârsta de 67 de ani

Monica Tatoiu a făcut recent o serie de declarații prin care a surprins pe toată lumea, căci nimeni nu se aștepta să aibă astfel de obiceiuri la vârsta sa. Iată despre ce este vorba!

Monica Tatoiu nu mai are nevoie de o descriere, ea fiind cunoscută drept una dintre cele mai de succes femei de afaceri de la noi din țară, dar și pentru aparițiile sale televizate. Aceasta nu se ferește să își expună viața privată și profesională și iese în față când vine vorba de neregulile de la noi din țară. Iată, în schimb, cu ce se ocupă femeia de afaceri în timpul său liber!

Citește și: Cu ce s-ar ocupa părinții lui Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai. Monica Tatoiu: ”Tatăl lui mă amenința și mă înjura”

Monica Tatoiu, despre obiceiurile surprinzătoare pe care le are la vârsta de 67 de ani: „Beau o sticlă de șampanie la prânz”

Cu toate că are 67 de ani, Monica Tatoiu nu s-a sfiit și a recunoscut, în cadrul unui podcast, că printre tabieturile sale se numără alcoolul. Astfel, femeia de afaceri bea câte o sticlă de șampanie la prânz, dar și „trei sferturi de vin roșu bun, sec, în fiecare zi”. Cu un umor de apreciat, aceasta a ținut să facă și o ironie la adresa lui Traian Băsescu:

„Eu beau o sticlă de șampanie la prânz, trei sferturi dintr-o sticlă de trei sferturi de vin roșu bun, sec, în fiecare zi, singură. Eu beau de te bag sub masă, nu pe tine (n.r. prezentatoarea), pe Băsescu. Dar nu beau tărie, niciodată. Un bun prieten mi-a spus că alcoolul nu face rău, tăria face rău. Vinul roșu, eu nu beau deloc vin alb, știu de la tata, conține resveratrol.”, a declarat Monica Tatoiu într-un podcast, citată de romaniatv.net.

Așadar, femeia de afaceri a dezvăluit că nu pune niciodată gura pe tărie și vin alb.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Monica Tatoiu a explicat cum se bea corect șampania

Monica Tatoiu a explicat și cum se bea corect șampania. Potrivit declarațiilor sale, acest tip de alcool nu se bea până la fundul sticlei decât dacă „ești o fată crescută la vaci”:

„Nu beau până la fund șampania, ea nu se bea așa, decât dacă ești o fată crescută la vaci. Nu vă imaginați că eu am știut lucrurile astea. Și eu am venit din Banat la București, au râs de mine, dar eu, spre deosebire de mulți care se uită acum și o să fie enervați de tot ce am zis eu, eu am zis: <<nu știu, învățați-mă>>. Și cine credeți că m-a învățat? Dina Cocea, Camelia Dăscălescu. Țin minte, în `78 am venit în București, după ce am făcut mai multe prostii, adică m-am măritat și am divorțat după trei luni, și eram o nebună, o needucată, venită de la periferie.”, a explicat Monica Tatoiu, citată de sursa menționată mai sus.

Citește și: Monica Tatoiu a recunoscut ce i-a făcut unui elev când era profesoară: „Băiete, eu sunt în evidența Spitalului 9 de nebuni”