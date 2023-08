Cu ce s-ar ocupa părinții lui Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai. Monica Tatoiu: ”Tatăl lui mă amenința și mă înjura”

Vlad Pascu, 19 ani, a produs un grav accident, soldat cu doi morți, după ce a lovit cu mașina un grup de tineri pe raza localității 2 Mai. Cine sunt părinții lui și cu ce se ocupă.

Aceasta a continuat: „Cum să spui că n-ai bani?? Ce concluzie pot să trag eu? Că cineva, undeva, îi protejează. Iar copilul a învățat la 19 ani că așa se trăiește în România când ai mama și tata protejați. (...) Tatăl lui mă amenința și mă înjura pentru că am îndrăznit să nu-l las să pună mâna pe un parc. La voi în emisiune am pomenit de el acum vreo 3-4 ani într-un alt context. Este domnul Pascu cu 17 mil. euro cash încasați în fața unui notar care, după o perioadă, a fost anchetat de DNA și condamnat. Banii au fost de la niște investitori din Sicilia, din Catania, unde probabil o să-l trimită și pe fii-su după ce-l scapă”.

Am avut trei sau patru ani procese cu el. Soțul meu s-a îmbolnăvit grav atunci. Până la urmă l-a dovedit, dar atenție! Acest om, tatăl acestui copil... copilul nu are nicio vină. Tatăl acestui copil a încheiat o afacere de 17 milioane de euro cu bani cash în fața unui notar care ulterior în 2017 a fost trimis în judecată și condamnat.

