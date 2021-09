Bebe Rexha, imagine rară din copilărie. Cum s-a pozat cântăreața alături de bunica ei, când avea 4 ani

Cântăreața Bebe Rexha a publicat pe rețelele de socializare o fotografie de arhivă, în care a apărut alături de bunica ei. Vedeta internațională era de o frumusețe de nedescris.

Bebe Rexha, imagine rară din copilărie. Cum s-a pozat cu bunica ei, cântăreața

Bebe Rexha este una dintre cele mai apreciate cântărețe din lume, ea având multe colaborări cu artiști mari, care au ajutat-o în parcursul său muzical. Artista este recunoscută și pentru frumusețea izbitoare cu care a fost înzestrată. De curând, aceasta a publicat pe rețelele de socializare o imagine din copilărie, unde era alături de bunica ei, iar fanii au fost emoționați să o vadă pe această la vârsta de 4 ani.

Cântăreața a lansat de-a lungul timpului mai multe piese care au reușit să atingă recorduri incredibile în topurile muzicale.

Artista a vrut să împărtășească cu fanii ei o imagine din copilărie, iar aceștia au reacționat imediat cu multe mesaje de apreciere. Aceasta și-a păstrat multe trăsături frumoase chiar și astăzi, iar acest lucru se observă cu ușurință din pozele publicate de ea pe rețelele de socializare.

„Me with my great grandmother in Gostivar, Macedonia when I was 4 (Eu alături de bunica mea în Gostivar, Macedonia, când aveam doar 4 ani)”, a scris ea în dreptul imaginii de pe rețelele de socializare.

Fanii au luat cu asalt secțiunea de comentarii a artistei și i-au scris mai multe mesaje de apreciere. Vedeta și-a strâns o comunitate foarte mare de fani care îi urmărește în mod constant activitatea pe rețelele de socializare.

Bebe Rexha, drumul spre succes. A colaborat cu Eminem și Rihanna

Bebe Rexha, pe numele ei real Bleta Rexha, este o cântăreață americană devenită faimoasă după colaborarea ei cu Eminem și Rihanna pentru care a compus piesa “The Monster” în 2013. Celebra piesă a primit Premiul Grammy.

Pasiunea ei pentru muzică a început încă din adolescență atunci când a câștigat premiul pentru cel mai bun compozitor adolescent în fața a 700 de alți participanți la un concurs.

Bebe Rexha a devenit o compozitoare îndrăgită de artiști, ajutându-I chiar și pe Nick Jonas și Selena Gomez. În 2015, artista a început să își lanseze piesele, devenind din ce în ce mai ascultată de numărul mare de fani. În 2017, după colaborarea ei cu Lil Wayne, frumoasa blondină a cucerit inimile mai multor admiratori.

Piesa pe care a lansat-o în colaborare cu Florida Georgia Line, intitulată “Meant to be”, a ajuns pe locul doi în Billboard Hot 100 în Statele Unite. Cântăreața a cunoscut un success total atunci când albumul ei de debut a urcat pe locul 13 din Billboard 200 din Statele Unite.

Succesul internațional a fost piesa “I'm A Mess”, care i-a adus artistei două nominalizările la Premiile Grammy. În prezent, la vârsta de 31 ani, Bebe Rexha se bucură în continuare de oportunitatea de a colabora cu artiști celebrii.

