Bebe Rexha a atras toate privirile cu ținuta ei la American Music Awards. Cum arată în partea de jos rochia provocatoare

Roddy Ricch

Taylor Swift - Câștigătoarea

The Weeknd

Nominalizări pentru cel mai nou Artist al Anului

Lewis Capaldi

Doja Cat - Câștigătoarea

DaBaby

Lil Baby

Roddy Ricch

Megan Thee Stallion

Colaborarea anului

Cardi B ft. Megan Thee Stallion - WAP

DaBaby ft. Roddy Ricch - Rockstar

Dan + Shay with Justin Bieber - 10,000 Hours - Câștigătorii

Lady Gaga & Ariana Grande - Rain On Me

Megan Thee Stallion ft. Beyoncé - Savage Remix

Artistul Favorit

BTS - Câștigătorii

Billie Eilish

EXO

Ariana Grande

NCT 127

Favorite Music Video

Doja Cat - Say So

Future ft. Drake - Life Is Good

Lady Gaga & Ariana Grande - Rain On Me

Taylor Swift - cardigan - Câștigătoarea

The Weeknd - Blinding Lights

Favorite Male Artist - Pop/Rock

Justin Bieber - Câștigătorul

Post Malone

The Weeknd

Favorite Female Artist - Pop/Rock

Dua Lipa

Lady Gaga

Taylor Swift - Câștigătoarea

Favorite Duo Or Group - Pop/Rock

BTS - Câștigătorii

Jonas Brothers

Maroon 5

Favorite Album - Pop/Rock

Harry Styles - Fine Line - Câștigtor

Taylor Swift - folklore

The Weeknd - After Hours

Favorite Song - Pop/Rock

Lewis Capaldi - Someone You Loved

Dua Lipa - Don't Start Now - Câștigătoarea

Post Malone - Circles

Roddy Ricch - The Box

The Weeknd - Blinding Lights

Favorite Male Artist - Country

Kane Brown - Câștigătorul

Luke Combs

Morgan Wallen

Favorite Female Artist - Country

Gabby Barrett

Miranda Lambert

Maren Morris

Favorite Duo Or Group - Country

Dan + Shay - Câștigătoare

Florida Georgia Line

Old Dominion

Favorite Album - Country

Luke Combs - What You See Is What You Get

Blake Shelton - Fully Loaded: God's Country - Câștigătorii

Morgan Wallen - If I Know Me

Favorite Song - Country

Dan + Shay with Justin Bieber - 10,000 Hours - Câștigătorii

Maren Morris - The Bones

Blake Shelton (Duet with Gwen Stefani) - Nobody But You

Favorite Male Artist - Rap/Hip-Hop

DaBaby

Juice WRLD - Câștigătoarea

Roddy Ricch

Favorite Female Artist - Rap/Hip-Hop

Cardi B

Nicki Minaj - Câștigătoarea

Megan Thee Stallion

Favorite Album - Rap/Hip-Hop

Lil Baby - My Turn

Lil Uzi Vert - Eternal Atake

Roddy Ricch - Please Excuse Me For Being Antisocial - Câștigătorii

Favorite Song - Rap/Hip-Hop

Cardi B ft. Megan Thee Stallion - WAP - Câștigătorii

DaBaby ft. Roddy Ricch - Rockstar

Roddy Ricch - The Box

Favorite Male Artist - Soul/R&B

Chris Brown

John Legend

The Weeknd - Câștigătorul

Favorite Female Artist - Soul/R&B

Jhene Aiko

Doja Cat - Câștigătoarea

Summer Walker

Favorite Album - Soul/R&B

Doja Cat - Hot Pink

Summer Walker - Over It

The Weeknd - After Hours - Câștigătorul