Beniamin, iubitul Danei Roba, a scos la iveală adevărul despre despărțirea de Iulia Istrate. Ce s-a întâmplat între cei doi

Beniamin, iubitul Danei Roba, nu a rămas indiferent scandalului dintre make-up artist și fosta parteneră. Bărbatul a scos la iveală detalii neașteptate despre relația pe care a avut-o cu Iulia Istrate.

Dana Roba a dat de o nouă situație delicată, la scurt timp de la momente cumplite prin care a trecut. Make-up artistul are un conflict public cu fosta soția a partenerului său, Beni. Cele două și-au adresat replicii dure, în văzul tuturor.

Iulia Istrate, fosta concurentă de la Chefi la cuțite, a susținut că își dorește ca Dana Roba să nu mai vorbească despre ea sau despre copiii ei. De asemenea, actuala iubită a lui Beniamin a făcut declarații care au luat pe toată lumea prin surprindere.

Tensiunea dintre cele două l-a făcut pe Beni să reacționeze. Bărbatul a scos la iveală, chiar în mediul online, partea lui de poveste în ceea ce privește trecutul său alături de fosta soție. Acesta a mărturisit, fără ezitare, că a încercat să se întoarcă la Iulia Istrate, însă aceasta avea deja pe altcineva.

Ce dezvăluiri a făcut Beniamin, iubitul Danei Roba, despre relația cu Iulia Istrate

Așadar, iubitul Danei Roba s-a decis să facă lumină în ceea ce privește scandalul dintre partenera lui și fosta soție, Iulia Istrate. Beniamin a scos la iveală faptul că fosta lui soție ar fi greșit față de el.

Mai mult, bărbatul a declarat că fosta concurentă de la Chefi la cuțite a început o relație cu un membru al familiei. Astfel, aceasta ar fi într-o relație cu un văr al lui Beni.

„Referitor la ce s-a vehiculat cu privire la despărțirea mea de fosta soție (Iulia Istrate) cu care am trei copii. Menționez că nu am dorit despărțire și asta poate confirma tot satul meu natal și cei care ne-au cunoscut ca familie și nu Dana este motivul. Am încercat aproape doi ani să mă împac cu Iulia, însă ea avea legătură cu un văr de-al meu. Ce să zic nouă ani nu a muncit.

A fost greu trei copii un singur venit, apoi mergând la muncă la o burgerie unde un văr de-al meu este patron s-a schimbat total într-un timp scurt, încă de la început am bănuit că au ceva și după aproximativ 2 ani s-au afișat. Divorțând pe rând “ea”, apoi “el”. Toată lumea știe asta, dar nu se afișau.”, a declarat Beniamin în mediul online, conform spynews.ro.

Deși nu a rămas în relații bune cu Iulia Istrate, Beniamin vorbește cât de des poate cu cei trei copii ai săi.

„Ce m-a deranjat este faptul că a zis copiilor că: “Tata are pe cineva la fel și mama trebuie să aibă, deși ea era de mult timp! Acesta este adevărul! Iar adevărul mereu va ieși la iveală! Da, am suferit mult.

Am trei copii. Nu voiam despărțire sub nicio formă, însă aceasta s-a produs din cauza apariției celei de-a treia persoane, nu că a apărut Dana. În prezent, nu mă mai interesează deloc persoana ei, e doar mama copiilor mei! În ceea ce-i privește pe copiii mei, sunt sufletul meu, zilnic vorbim la telefon și îi văd săptămânal.”, a mai adăugat Beniamin, conform sursei citate mai sus.