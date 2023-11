Dana Roba, în conflict cu fosta parteneră a lui Beni. Iubitul ei a avut o relație cu o fostă concurentă de la Chefi la cuțite

Dana Roba are un conflict cu fosta parteneră a iubitului său, Beni. Make-up artistul îi aduce Iuliei Istrate acuzații dure. Puțini știu că fosta concurentă din sezonul 11 Chefi la cuțite a avut o relație Beniamin.

Deși părea că și-a găsit liniștea în brațele noului partener, Dana Roba trece din nou prin clipe dificile. Make-up artistul se află într-o situație delicată cu fosta soție a lui Beni. Acesta a făcut declarații neașteptate despre femeia cu care iubitul ei are doi copii.

În urmă cu aproximativ jumătate de an, Dana Roba trecea prin momente cumplite. Bruneta se lupta între viață și moarte pe patul de spital, după ce a fost atacată de cel care i-a fost soț mulți ani.

Lucrurile s-au schimbat pentru make-up artist odată cu reapariția lui Beniamin în viața ei. Cei doi se cunosc de când aveau doar 17 ani, însă soarta a decis la vremea respectivă că trebuie să le separe drumurile. După despărțirea de brunetă, Beni a intrat într-o relație cu Iulia Istrate, fosta concurentă din sezonul 11 Chefi la cuțite.

Ce spune Dana Roba despre Iulia Istrate, fosta soție a iubitului ei

De curând, Dana Roba a făcut dezvăluiri uluitoare despre conflictul pe care îl are cu fosta soție a iubitului. Make-up artistul spune că fosta concurentă Chefi la cuțite ar putea fi motivul pentru care ea și Beni s-au despărțit la 17 ani.

Mai mult, bruneta susține că Iulia Istrate nu îi permite să comunice cu cei doi copii ai partenerului său.

„Eu cred că și ea a fost unul din motivele pentru care noi ne-am despărțit când aveam 17 ani. Îmi pare rău pentru copilașii lui Beni, că nu poate să fie puțin mai implicat și în viața lor și că sunt mai mult cu fosta soacră, dar asta este viața. Beni va avea o altă familie, face parte acum din familia noastră. Una dintre fetițe mi-a spus zilele trecute: Mama, abia aștept să te căsătorești cu Beni să îi spun si eu tată. Mi-au dat lacrimile. Mă deranjează foarte tare faptul că fostei soție a lui Beni nu îi place ca micuții lor să aibă o relație cu mine. Ar fi fost spre binele ei, așa cum duc copiii mei în vacanță, i-aș fi luat pe toți, nu era o pagubă atât de mare, nu era o cheltuială așa de mare. Repet, o făceam cu toată dragostea pentru dragostea pe care i-o port lui Beni.”, a mărturisit Dana Roba, potrivit spynews.ro.

Make-up artistul a mai susținut că atitudinea Iuliei Istrate s-a schimbat când a aflat că Beniamin are o relație cu ea.

„De când este cu mine ea a devenit recalcitrantă, probabil se consideră și o mare vedetă, ea a fost la o emisiune culinară. Ea se crede o persoană altfel. Beni a fost părăsit în relația lor, nu el a părăsit-o sau să o înșele. Ea s-a îndrăgostit de un alt bărbat. Eu nu pot și nu îmi doresc să am prietenie cu fosta nevastă a lui Beni. Ea este cu vărul lui Beni, ea l-a părăsit pe Beni pentru vărul lui primar. Ea și-a lăsat familia pentru vărul lui primar, eu nu pot să fiu prietenă cu o astfel de femeie. Eu consider că nu am ajuns să mă căsătoresc cu Beni, la 17 ani, atunci când am fost împreună, din cauza ei, nu vreau să mă pronunț, însă în mintea mea sunt niște gânduri. Să ne înțelegem, Beni a fost cel părăsit, doi ani a încercat să se împace cu ea, până în mai anul acesta. Îi cumpăra tot felul de cadouri, un palton, o chestie, o atenție. Beni ar fi iertat-o doar pentru a fi alături de copii. Ar fi iertat-o și ar fi uitat că ea a fost cu vărul lui.”, a mai adăugat Dana Roba.

Iulia Istrate, fosta concurentă de la Chefi la cuțite, reacție acidă după declarațiile Danei Roba

Iulia Istrate, fosta soție a lui Beni, nu a rămas indiferentă situației și a oferit o reacție după declarațiile dure ale Danei Roba.

„Da, am avut o discuție cu Dana! M-a deranjat foarte mult că începuse să se bage în viața mea și i-am cerut fostului soț, ca Dana să nu implice copiii sau pe mine în discuții. Am văzut o postare pe rețelele de socializare, am primit-o de la cineva, nu îi urmăresc, nu mă interesează absolut deloc viața lor. În acea postare spunea că eu vorbesc urât despre ea, că nu las copii la ea. Chiar una dintre fetițe a început să plângă, pentru că a auzit discuția, a auzit-o pe Dana în timp ce mă jignea în niște mesaje vocale și în care spunea că fetița mea i-ar fi spus că nu are voie să facă poze cu ea, că nu are voie să meargă la ea, că eu îi interzic. Rugămintea mea a fost să nu mă implice pentru că ea nu mai știe cum să caute atenție. Mie nu-mi trebuie atenția asta pe care o caută ea.”, a spus fosta concurentă Chefi la cuțite, conform sursei citate.