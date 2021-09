Betty Salam, mesaj pentru mama sa, Fănică. Artista și-a spus durerea pe rețelele sociale

”Astăzi ar fi fost ziua ei.. Pentru mine ea încă este prezentul, nu trecutul. Cea care mi-a dat viață, o voi iubi la infinit #Mama”, a scris Betty Blue lângă o fotografie înrămată cu Fănica.

Imaginea a strâns peste 15.000 de reacții, iar prietenii apropiați și fanii i-au trimis mesaje de consolare.

”Offff Dumnezeu s-o ierte și s-o odihnească în pace pe cumătra mea Fănica care n-am să uit niciodată și am iubit-o ca pe o soră”, a comentat și Liviu Puștiu.

Susținătorii lui Betty nu au putut să nu observe asemănarea dintre cele două:

”Doamne ce mult îi semeni...Dumnezeu să o odihnească și să-i dea lumina, iar vouă puterea de a o păstra în suflete precum o icoană!!”, a scris și un fan.

Fănica s-a stins din viața în urma unei lungi suferințe

Fănica, Ștefania Stoian, a murit la 27 de ani din cauza unui virus care i-a declanșat hepatita C. Boala nu i-a răpit lui Dani doar mama. Vreme îndelungată fiul lui Florin Salam și al Fănicăi, a trăit ani de-a rândul cu teama că a moștenit boala care a ucis-o pe cea care i-a dat viață.

Mai mult, Dani a urmat chiar și un tratament în acest sens, însă acum, lucrurile par să fie în regulă pentru fiul artistului.

„Eu n-am fost niciodată pregătit să ştiu, bă, e ceva cu ea şi mă aşteptam. Mergeam şi cântam în fiecare zi şi ştiam că totul este bine. Şi, într-o zi, am aflat că trebuie să merg la un spital pentru că este acolo. Asta e tragedia cea mai mare, pentru că atunci când te aştepţi şi ştii ceva, eşti pregătit altfel. Pe Fănica mea am s-o iubesc câte zile voi trăi pe acest pământ. Eu ştiu doat atât: că o iubesc şi acum la fel de mult, şi cum o iubesc pe Betty, o iubesc şi pe Fănica. Şi cum îl iubesc pe Dani, o iubesc şi pe Fănica. Şi cum o iubesc pe cea mică, o iubesc şi pe Fănica”, spunea Salam, după moartea Fănicăi, la emisiunea Iulianei Marciuc de la TVR2.