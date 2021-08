Betty Blue a revenit pe rețelele de socializare după o perioadă de absență. Aceasta a făcut un anunț de interes pentru fani

Bruneta a adus pe lume primul său copil la vârsta de 17 ani, când încă era minoră. Tot atunci s-a și căsătorit cu soțul ei Cătălin Vișănescu.

Ea s-a ocupat ulterior de cariera muzicală și a avut un succes fulminant, mai ales că talentul moștenit din familie a scos-o în față.

Ce anunț a făcut Betty Blue, fiica lui Florin Salam

Îndrăgita artistă le-a făcut o surpriză fanilor ei pe Instagram și a postat o fotografie cu o descriere care anunță că a lansează o nouă piesă.

Betty Salam se numără printre cele mai apreciate artiste din România. Tânăra de 21 de ani s-a născut să facă spectacol pe scenă și a atras admirația a zeci de mii de persoane datorită talentului sau.

Cântăreața și-a surprins urmăritorii cu o fotografie în care apare îmbrăcată într-o ținută îndăzneață, dar și cu anunțul special.

Zis și făcut, melodia a fost postată iar fanii s-au putut bucura de noul hit: "N-am mai facut o poza de ceva vreme, asa ca postez una de la clip. Maine se lanseaza “Puerto Rico” , va fi cel mai frumos cadou de ziua mea!", a scris fiica lui Florin Salam.

Betty Blue, fiica lui Florin Salam, se numără printre cele mai frumoase și apreciate artiste de la noi din țară. Aceasta surprinde publicul cu talentul pe care l-a moștenit de la tatăl său, dar și cu aspectul fizic.

De asemenea, nu a putut fi trecută cu vederea apriția sa îndrăzneață, într-un sacou și dor în sutie. Tânără și extrem de frumoasă, Betty Blue își cunoaște foarte bine caliățile și nu ezită să le evidențieze. Artista are un trup de invidiat, având în vedere că a trecut și printr-o sarcină.

Citește și: Betty Blue, sutienul care i-a lăsat la vedere bustul de invidiat. Ipostaza incendiară în care s-a fotografiat artista

Reacțiile pozitive ale prietenilor virtuali nu au încetat să apară. Aceștia au ținut neapărat să îi mărturisească că este foarte frumoasă și că i-a impresionat cu noua apriție.

Cu ce probleme s-a confruntat Betty Blue în sarcină

Deși a născut un băiețel perfect sănătos, artista a trecut prin cele mai grele momente și a crezut că nu o să poată duce sarcina până la sfârșit.

Citește și: Betty Blue, poză nemachiată. Cum arată artista atunci când renunță la trucurile de înfrumusețare

"Am avut cea mai grea sarcină. Vorbesc foarte serios. Am moștenit din păcate de la mama mea, pentru că am avut sarcină toxică. Mi-a fost foarte rău și am stat numai la perfuzii. Nu am mâncat nimic timp de 3 luni, dar nimic, nimic. Nici apă nu beam. Ajunsesem la 40 și ceva de kilograme. În loc să iau în greutate, eu slăbeam. Am zis că este ceva în neregulă. Mi-a fost teamă, dar am fost puternică", a mărturisit Beatrice Stoian, conform Viva.

Acum, băiețelul artistei este foarte răsfățat și iubit de către părinții săi, care se mândresc cu el pe rețelele sociale.

Episoadele integrale din super-serialul "Adela" sunt disponibile pe Antena PLAY! Hai să vezi