Betty Salam se pregătește să îi taie moțul fiului ei! Petrecerea va avea loc chiar de ziua soțului

„O să îi pună carte, pix, chei, bani, verighetă, exact ce se pune. Eu nu îmi doresc să cânte, îmi doresc să fie om de afaceri și să fie tot timpul cu familia. Nu știu dacă tata o să cânte. Eu îmi doresc să stea alături de noi și să ne distrăm împreună, dar vor fi… Avem DJ, avem pe cineva care să cânte”, a povestit Betty.

O sarcină cu probleme

Pentru Betty Salam, cel mai frumos moment a fost când a născut și și-a ținut copilul sănătos în brațe. Din nefericire, pe parcursul sarcinii lucrurile nu au mers chiar așa cum și-ar fi dorit artista.

Surpriză de proporții! Speak, Bontea și Ristei au "copt" o piesă împreună. Când va fi lansată melodia

„Am avut cea mai grea sarcină. Vorbesc foarte serios. Am moștenit din păcate de la mama mea, pentru că am avut sarcină toxică. Mi-a fost foarte rău și am stat numai la perfuzii. Nu am mâncat nimic timp de 3 luni, dar nimic, nimic. Nici apă nu beam. Ajunsesem la 40 și ceva de kilograme. În loc să iau în greutate, eu slăbeam. Am zis că este ceva în neregulă. Mi-a fost teamă, dar am fost puternică”, a mărturisit Betty Salam, care nu exclude însă, după ce Matthias va mai crește, să mai facă un copil.