Bia Khalifa formează un cuplu cu rapperul Tudor Sișu. Ce spune fosta concurentă de la iUmor despre această relație de iubire

Cunoscută pentru aparițiile sale controversate și excentrice, Bia Khalifa formează un cuplu cu Sișu, despre care ea spune că are toate calitățile pe care ea le caută la un bărbat. Aceasta spune că există chimie între ei și nu mai are ochi pentru alt bărbat.

Bia Khalifa formează un cuplu cu Tudor Sișu și spune că ar fi bărbatul perfect pentru ea

Întrebată de jurnaliștii de la cancan.ro despre relația pe care o are cu Sișu, Bia Khalifa a spus că între ei este o anumită chimie pe care nu a mai găsit-o la niciun bărbat până acum și e posibilitate foarte mare ca ceea ce au ei în prezent să se transforme într-o relație serioasă.

Aceasta spune că nu-și dorește să răspundă la întrebarea „Aveți o relație? Ce fel de bărbați îți plac ție?”, dar a oferit câteva indicații prin care se poate înțelege că Sișu ar fi alesul inimii sale.

„Nu sunt pregătită să răspund la întrebarea asta. Vreau să subliniez faptul că mie îmi plac bărbații înalți. Trecuți prin viață. Cu experiență, din orice punct de vedere. Fizic, dacă e să vorbim de superficial… imaginea lui vorbește de la sine”, a spus ea pentru sursa amintită mai sus.

În același interviu ea a primit mai multe întrebări, printre care și dacă ar putea forma o relație cu un bărbat care nu ar fi carismatic, iar răspunsul ei a uimit pe toată lumea. „Sunt atât de prinsă de Sișu încât nu aș putea să descriu alt tipar de bărbat”, a fost răspunsul ei care ne face să înțelegem că ar putea exista și sentimente între ei doi.

Toată lumea a fost curioasă să afle dacă cei doi au o relație serioasă, iar ea a răspuns sincer: „Relația serioasă e ceva complicat și ceva plictisitor. Noi avem ceva mai unic. Ceva ce nu se poate descrie în cuvinte, ceva ce se poate simți și atât”, a spus ea.

Sișu este ca un „psiholog personal” pentru Bia Khalifa

Întrebată cum o face el să se simtă, răspunsul a fost unul simplu - „iubită”, spune ea. „Mă simt iubită, apreciată și importantă. Mă simt bine în preajma lui, mă simt în confortul meu, în zona mea de confort”.

Totodată, a îl vede pe Sișu ca pe un psiholog personal, așa cum a spus ea în respectivul interviu. „E un fel de psiholog personal al meu. Mă ajută enorm faptul că stau cu el. Are un impact mare asupra mea, emoțional vorbind”, spune ea.

Cine este Bia Khalifa de la iUmor

"M-am născut în Bistrița, am plecat în Italia de când eram micuță. Eram bebeluș și eram super drăguță când eram mică. Tata și-a făcut în Italia viața, iar eu m-am mutat de când eram foarte mică, acolo am făcut grădinița, școala. După am plecat în Spania, unde am stat un an jumătate, iar mai apoi am decis să vin în România.", a mai spus ea într-un interviu pentru Antena Stars.

