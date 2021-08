Bia Khalifa, alături de bărbatul care i-a "sucit" mințile. Imaginea postată de fosta concurentă iUmor a stârnit un val de reacții

S-au fotografiat împreună şi a si scris negru pe alb: "Este genul meu!". În toată splendoarea: Bia Khalifa şi Tudor Sişu, cântărețul care a făcut parte din trupa La Familia.

Pe ea, abia o aşteaptă fanii să mai posteze câte ceva, iar pe el îl elogiază mulți pentru muzica sa.

Ce a răspuns Bia Khalifa când a fost întrebată dacă este într-o relație cu Sişu

Bia a fost, cel mai probabil, la un concert al rapper-ului şi a ajuns în culise unde şi-a făcut o poză cu artistul. Şi cum el a şi luat-o de gât şi păreau că se simţeau extrem de bine, întrebarea fanilor nu a întârziat să apară: "Sunteţi împreună?". Bia a răspuns rapid că nu este nimic între ei, dar că bărbatul este cu siguranta genul ei!

Bărbatul nu prea se potrivește descrierii pe care a făcut-o Bia Khalifa la iUmor. Concurenta a fost întrebată de către Delia și ce gen de bărbați îi plac, iar aceasta a răspuns foarte direct că îi plac cei care au baby face și mici de vârstă: "Sunt un mentor, un fel de sensei foarte bun al iubirii, deci ar trebui să asculte. După ce nu mă ascultă, parcă se strică treburile, nu sunt făcută să îmi spună mie cineva ce și cum. Da, bine, colaborăm, dar bine...", a zis ea.

Citește și: Viața din Italia a Biancăi Khalifa. Ce a trait în străinătate blonda care a venit acoperită doar de măști iUmor

Bianca le-a mai spus juraților că nu a reușit să termine liceul, mai mult decât atât, tânăra are doar opt clase, însă acest lucru nu o afectează și se consideră o persoană cultă, care citește cărți foarte des.

Frumoasa concurentă a ținut neapărat să mărturisească că este prima femeie din România, care și-a făcut OnlyFans, iar abonamentul său este de trei ori mai scump decât cel al site-urilor de filme.

Deși numărul său de la iUmor nu a reușit să impresioneze jurații, Bia Khalifa a rămas întimpărită în mintea multor persoane ca o prezență controversată. Bia Khalifa și-a făcut contul pe Only Fans când era minoră, dar a scos banii când era majoră.

Citește și: De ce a venit Bia Khalifa cu mașina de poliție la TV. Situația neprevăzută care a avut loc într-un taxi, în București

Bianca le-a mărturisit celor trei jurați care sunt pasiunile sale, iar pe primul loc se numără muzica. Cântă ceea ce simte și are la activ trei piese, ultima sa piesă fiind numită "Trendsetter". La cei 20 de ani, Bianca este de-a dreptul superbă și nu ezită să își expună formele provocatoare în fața admiratorilor de pe rețelele sociale.

"M-am născut în Bistrița, am plecat în Italia de când eram micuță. Eram bebeluș și eram super drăguță când eram mică. Tata și-a făcut în Italia viața, iar eu m-am mutat de când eram foarte mică, acolo am făcut grădinița, școala. După am plecat în Spania, unde am stat un an jumătate, iar mai apoi am decis să vin în România.", a mai spus ea într-un interviu pentru Antena Stars.

Citește și: Cum arăta Bia Khalifa înainte de operații estetice. Concurenta de la iUmor acoperită doar de măști nu s-a mai ascuns

Felul său de a fi descrie o anumită pătură socială de adolscenți și adulți în devenire, familirizați cu digitalizarea și tehnologia, dar care refuză să se ancoreze în realitatea de bază. Drept exemplu, toată lumea a fost uimită de Bia Khalifa că nu știe personalități din România și nu este interesată să descopere ce au făcut notabil, ea considerând că sunt inutile astfel de informații dacă nu îi schimbă viața în vreun fel.

Episoadele integrale din super-serialul "Adela" sunt disponibile pe Antena PLAY! Hai să vezi