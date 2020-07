Bianca Drăguşanu, mărturisire SURPRIZĂ! Vedeta mai vrea un copil! Când va deveni mamă pentru a doua oară

„Ne relaxăm. Nu aș putea spune că a început neapărat distracția. Am fost săptămâna trecută cu copiii noștri și săptămâna asta, mai exact ieri, am dat o fugă așa pentru noi doi. Am venit aseară, am rămas în cameră, ne-am uitat la un film, iar pe seară să vedem ce se anunță”, a povestit Bianca Drăguașnu în cadrul unei emisiuni tv.

Bianca Drăgușanu a spus totul despre al doilea copil

Întrebată despre planurile sale pe care vrea să și le îndeplinească în viitorul apropiat, Bianca Drăgușanu a mărturisit că vrea să devină mamă din nou.

Frumoasa blondină a făcut fericitul anunț în timpul escapadei romantice alături de Alex Bodi. Bianca Drăgușanu a dezvăluit că vrea încă doi copii, acesta fiind lucrul care ar mulțumi-o foarte mult sufletește.