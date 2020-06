Bianca Drăgușanu s-a dus cu “pachet” la fostul soț aflat în „arest” la hotel. Ce i-a adus afaceristului aflat în carantină

Bianca și-a făcut apariția în parcarea hotelului unde se află izolat Alex Bodi alături de asistentul ei.

Cei doi s-au împăcat de curând, după ce au fost despărțiți recent.

„Am aterizat forțat în casa lui. Eu respect legea, dar am venit pentru că trebuia să semnăm un contract care presupune niște cauze de confidențialitate și sunt la stadiul de discuții, despre ce trebuie să se întâmple. Eu sunt supărată, rănită, dezamăgită, dar sunt de acord să îi dau un timp în care să văd că ceea ce spune este echivalent cu ceea ce face. În momentul acesta îi dau ocazia să construiască ceva ce a stricat de unul singur. În momentul acesta construim. Eu consider că nu am greșit cu nimic și asta consideră și el. Indiferent de situație nu trebuia să ajungem la asemenea atitudine. Încercăm să ne ducem pe un drum frumos.’, a mărturisit Bianca Drăgușanu pentru Antena Stars.