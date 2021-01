Bianca Drăgușanu ia masa pe apă, în Maldive. Imaginea din vacanța de lux a blondei a strâns mai bine de 14.000 de aprecieri

„Eu vreau încă o surioară cu care să mă joc. Vrea să se numească Inna. Sincer, da, mai vreau un copil. chiar dacă mi s-a părut foarte dificilă perioada în care am fost însărcinată și nu am fost genul ăla de gravidă care să mă expun cu burta la vedere, cred că mi-ar plăcea să mai am încă un copil.”, a mai spus Bianca Drăgușanu.

Ce studii are Bianca Drăgușanu

Bianca Drăgușanu, născută în Hunedoara, a avut o viață de elev destul de tumultoasă. Blonda a schimbat trei licee: unul la Deva și două la Petroșani, absolvind studiile preuniversitare cu o medie foarte frumoasă: 8.95.

Ulterior s-a înscris la ”Facultatea de Științe Economice și Management”, dar a abandonat-o la scurt timp alegând drumul televiziunii.

Evoluția Biancăi Drăgușanu, de la prima apariție TV și până în prezent

A trecut timpul, dar a trecut şi Bianca de nenumărate ori prin cabinetul medicilor esteticieni. Transformările sunt vizibile mai ales dacă ne raportăm la prima sa apariție televizată. Vedeta este de nerecunoscut în prezent și se mândrește cu noul său chip.

Bianca Drăgușanu a ajuns vedetă după ce a pozat ca model în reviste pentru bărbați, dar și după ce a stat în preajma unor cunoscuți oameni din showbiz. La numai 16 ani Bianca Drăgușanu a apărut la emisiunea „Din dragoste”, de la Antena 1, pentru a-şi recupera un iubit de la acea vreme din Petroşani. Mai târziu, a apărut pe sticlă, dar și pe paginile revistelor, în ipostaze sexy.

Vezi cum s-a schimbat chipul Biancăi Drăgușanu, de la prima apariție TV și până în prezent >>> AICI