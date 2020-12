Bianca Drăgușanu, mamă pentru a doua oară? Ce zice vedeta despre o viitoare soră pentru fiica sa Sofia

Invitată la un interviu, Bianca a acceptat să vorbească deschis despre experiențele prin care a trecut de-a lungul anului 2020, dar și despre dorințele pe care le are în eprpectiva anului care urmează să vină.

"Sunt foarte fericită și ăsta este vibe-ul cu care mă trezec de mai bine de o lună de zile. Nu că înainte nu aș fi fost neapărat bine, dar în momentul de față sunt foarte, foarte fericită. Eu nu am știut că pot să duc atât e mult, eu nu am știut că pot ierta tât de mult. Eu nu am știut despre mine că sunt capabilă să ajung într-o situație în care efectiv nu mai găseam ieșirea și scăparea", spune Bianca privind retrospectiv la anul 2020.

Bianca a vorbit cu o urmă de resemnare despre foștii săi prieteni la care a ținut foarte mult, dar care "s-au autoexclus" din cercul său. Și deși unii au încercat să reînnoade legătura cu vedeta, ea nu a mai găsit resurse să le mai deschidă ușa pentru a trei oară după ce a fost "trădată", după cum spune chiar ea.